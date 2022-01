Une tempête en fin de journée

La prudence reste de mise puisque la visibilité sera parfois réduite, voire nulle sur certaines routes du territoire.

Environnement Canada recommande d'ailleurs d’annuler ou retarder les déplacements non essentiels.

Ce n’est qu’en fin de matinée et en début d’après-midi que la neige doit arriver sur la péninsule. Selon les alertes météorologiques, la neige devrait tomber très intensément dans certains secteurs. Environnement Canada prévoit des accumulations allant jusqu’à 25 cm, notamment sur la pointe de la péninsule et dans la Baie-des-Chaleurs.

Pêches et Océans Canada et Environnement Canada ont aussi publié en matinée un avertissement de fortes vagues et de débordements côtiers mineurs entre la fin de la matinée et la fin de l’après-midi dans les secteurs de Gaspé, de Percé et de la Baie-des-Chaleurs.

La marée sera haute un peu avant 14 h sur la pointe de la péninsule.

Marées et forts vents sur le rivage, à Matane (archives). Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

En Gaspésie et aux Îles, les enfants ont pu retourner à l’école sans encombre lundi matin contrairement aux jeunes des régions plus à l’ouest frappées par cette première tempête hivernale.

En Matanie et dans la Matapédia, le Centre de services scolaire devait analyser la situation en début d’après-midi.

Annulations

C’est toutefois une panne électrique qui a compliqué les traversées entre Matane et la Côte-Nord, lundi matin.

La traversée de 8 h, prévue de Matane vers Godbout, a été retardée à 12 h. L’horaire des traversées de la journée a été modifié et réduit à un seul aller-retour entre Godbout et Matane.

Puis, la Société des traversiers a finalement annulé tous les départs de la journée en fin de matinée, sans en attribuer la raison à ces problèmes électriques ou au mauvais temps.

À Matane et à Amqui, les cliniques de vaccination ont fermé leurs portes à 13 h juste au début des précipitations. Le CISSS indique que les rendez-vous annulés seront déplacés, selon les disponibilités dans Clic Santé.

Tempête nocturne aux Îles

Dans l’archipel madelinot, déjà secoué par une violente tempête hivernale au cours du week-end, des vents du sud-est pouvant atteindre 90 km/h étaient attendus en fin de journée et durant la nuit.

La route 199 a été fermée samedi en raison de la tempête (archives). Photo : Diane Hébert

Lundi matin, 21 clients madelinots d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité. Au plus fort de la tempête, samedi, plus de 2000 personnes étaient sans électricité. La route 199 a aussi été fermée à la circulation.