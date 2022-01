COVID-19 : cinq morts de plus au Bas-Saint-Laurent en fin de semaine

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent recense cinq nouveaux décès en lien avec la COVID-19 au cours de la dernière fin de semaine.

En plus de ces décès, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS recense 240 nouveaux cas confirmés par des tests PCR au cours de la même fin de semaine, portant à 10 970 infections le bilan depuis le début de la pandémie.

Pendant ce temps, 23 personnes demeurent hospitalisées et infectées par le coronavirus dans la région. Aucun patient atteint de COVID-19 n'est aux soins intensifs.

Cas par MRC Cas par MRC MRC Nombre de cas Kamouraska 1312 (+34) Rivière-du-Loup 2785 (+22) Témiscouata 1084 (+46) Les Basques 463 (+11) Rimouski-Neigette 2699 (+83) La Mitis 822 (+11) La Matanie 837 (+21) La Matapédia 964 (+12) Indéterminés 4

Les Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette et de Témiscouata ont particulièrement été touchées par ces nouvelles infections.

Dès lundi soir, le couvre-feu sera levé sur l'ensemble du territoire québécois et, malgré la tempête qui doit sévir en après-midi dans l'Est-du-Québec, certains élèves ont vécu une rentrée scolaire dans la région.

À l'échelle québécoise, 81 hospitalisations de plus sont recensées en plus de 54 décès supplémentaires liés à la COVID-19 et 5400 nouveaux cas, déclarés par tests PCR.