Un village de cabanes à pêche au profit des victimes d’un traumatisme crânien

Bénévole pour l’organisme, René Corriveau est présent tôt le matin pour accueillir et assister les pêcheurs qui ont réservé leur place dans l’une ou l’autre des petites cabanes rouges.

Moyennant un don au Pilier, un organisme qui offre des services aux traumatisés crâniens, les adeptes reçoivent les lignes, les hameçons et le bois de chauffage pour agrémenter leur journée de pêche.

René Corriveau est lui-même traumatisé crânien depuis 1993. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Je trouvais ça long de passer l’hiver chez moi et j’ai présenté ce projet à Alain Beaulieu du Pilier, raconte M. Corriveau. Il a réussi à trouver des commanditaires pour tout le matériel et j’ai pu bâtir les cabanes chez moi, dans mon garage, avec l’aide des bénévoles de l’organisme.

Lancé il y a quelques années, le projet rend la pêche blanche plus accessible à la population en général. Les pêcheurs peuvent en effet accéder à leur cabane avec leur voiture, tout près du pont de la rivière Thompson.

Les pêcheurs sont nombreux à se rassembler près du pont de la rivière Thompson comme Keven Cormier (à gauche) et Joffrey Constant (à droite). Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Samedi matin, Keven Cormier et Joffrey Constant étaient parmi les braves qui ont défié le froid sibérien pour taquiner le poisson.

J’avais le bout des doigts gelés quand je suis arrivé à 8 heures ce matin, mais ce n'est pas grave, c’est une passion, raconte Keven Cormier. C’est déjà mon troisième week-end ici cet hiver. On s’amuse, on prend du poisson et on encourage une bonne cause.

C’est une belle façon de s’évader, ajoute Joffrey Constant. Avec tout ce qui passe de nos jours, ça prend des périodes pour évacuer le stress.

Maxime Beaudoin est un autre adepte qui profite des installations gérées par Le Pilier. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Je viens relaxer ici de temps en temps. C’est une belle place pour la famille, très accessible et pas cher. En plus, il y a du poisson! , lance-t-il.

René Corriveau souligne que le site est devenu très populaire au fil des années, surtout lors des douces journées des mois de février et mars.