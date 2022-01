COVID-19 : 23 morts et près de 300 hospitalisations de plus en Ontario

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui communiquent leurs données le week-end.

Le nombre de patients aux soins intensifs diminue de 1, s'établissant à 578.

La santé publique déplore 23 décès de plus, y compris 1 mort survenue il y a plus d'un mois qui est ajoutée au bilan à la suite du rattrapage de données.

La journée de lundi devait marquer le retour en classe en personne partout en Ontario. Toutefois, à cause d'une tempête de neige dans le Sud de l'Ontario, l'apprentissage s'y poursuit en ligne pour une autre journée.

Infections

Il y a 8521 nouveaux cas de COVID-19. Toutefois, compte tenu de l'accès limité aux tests de dépistage PCR, ce chiffre représente une sous-estimation du nombre d'infections, indiquent les autorités.

Un peu plus de 37 000 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Leur taux de positivité est de 24,2 %.

Foyers pour aînés

Il y a 225 infections de plus dans les centres de soins de longue durée (191 chez les résidents et 34 parmi les employés).

Le nombre d'éclosions dans les foyers pour aînés augmente de 2, pour un total de 346.

Plus de 55 % des centres de soins de longue durée font face à une éclosion actuellement.

Vaccination

Près de 67 200 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dimanche, y compris plus de 53 100 doses de rappel.

Plus de la moitié des enfants de 5 à 11 ans en Ontario ont eu leur première dose et un peu plus de 7 %, deux doses. Les vaccins sont sécuritaires, efficaces et la meilleure façon de protéger les enfants contre le virus , affirme la ministre Elliott.

Chez les Ontariens de 12 ans et plus, 91,4 % ont eu une dose et 88,7 %, deux doses.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 956 607 cas de COVID-19 et 10 628 décès.