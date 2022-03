Le passage oublié des Tigers de Hamilton dans la LNH il y a 100 ans

Ce match extérieur, qui oppose traditionnellement deux équipes du Canada, sera cette fois un affrontement entre les Maple Leafs de Toronto et les Sabres de Buffalo. Le match aura lieu au Terrain Tim Hortons, non loin d'où évoluaient les Tigers de 1920 jusqu'à la dissolution de l’équipe en 1925.

C'est vrai que ce match aura un petit goût doux-amer , explique l'auteur Sam Wesley, un natif de Hamilton qui a publié un livre en 2005 sur la courte aventure des Tigers dans la Ligue nationale de hockey LNH .

Je pense qu'en grandissant à Hamilton, il y a toujours eu cet espoir qu'une équipe allait revenir ou renaître, qu'il y aurait du hockey de la Ligue nationale de hockey LNH . C'est dommage que ça ne se soit pas concrétisé et qu'il n'y ait pas d'équipe d'ici dans le match [dimanche], mais ça demeure génial. C'est une belle occasion pour les amateurs de hockey de Hamilton de voir un match de la Ligue nationale de hockey LNH dans leur ville.

L'occasion est aussi belle, souligne-t-il, pour se remémorer l'histoire de l'équipe hamiltonienne qui, à sa dernière saison, a bien failli gagner la Coupe Stanley avant de sombrer dans l'oubli.

« L'histoire de la LNH qui précède l'ère des six équipes originales est souvent oubliée parce qu'elle est un peu compliquée à comprendre [...] mais il se trouve que Hamilton a joué un rôle déterminant dans les débuts d'une LNH solide et durable! » — Une citation de Sam Wesley, auteur et historien

Une histoire brève, mais rocambolesque

Les Tigers de Hamilton constituaient la pire équipe d'une jeune LNH en 1921. Photo : HockeyGods.com

Nés de la vente du Club athlétique de Québec à des investisseurs de Hamilton, les Tigers ont rejoint une Ligue nationale naissante en 1920 puisque constituée de seulement trois autres équipes : Toronto, Montréal et Ottawa. À cette époque, les vainqueurs de la Ligue nationale de hockey LNH affrontaient les champions de ligues de l'ouest du pays pour la Coupe Stanley, symbole du hockey professionnel.

Joe Malone a disputé deux saisons avec les Tigers de Hamilton dans la LNH. Photo : HockeyGods.com

Malgré la présence au sein de l'équipe de Joe Malone, l'un des premiers grands buteurs du hockey aussi connu comme l'une des premières vedettes des Canadiens de Montréal, Hamilton a peu gagné. En fait, elle a pris le dernier rang du classement de la Ligue nationale de hockey LNH à chacune de ses quatre premières saisons d'activité.

Le vent a toutefois tourné pour les Tigers lors de la saison 1924-1925, et ce, malgré les importants changements survenus au sein de la Ligue nationale de hockey LNH . La ligue a notamment entamé son expansion aux États-Unis, passant de quatre à six équipes avec l'ajout notoire des Bruins de Boston. Le calendrier est aussi passé de 24 à 30 matchs, mais le salaire des joueurs n'a pas été adapté à cette réalité.

Les Tigers de Hamilton ont terminé au premier rang cette année-là et sur le chemin du retour après leur dernier match de la saison, les joueurs se sont rassemblés et ils sont allés voir leur directeur général à bord du train. Ils lui ont dit : ''Il nous a fallu jouer plus cette année, la saison a été plus longue et les séries le seront aussi et notre contrat ne reflète pas tout ça alors on veut 200 $ chacun ou on ne jouera pas en finale.'' , raconte Sam Wesley.

Il faut savoir aussi que les temps ont changé. À l'époque, tous les joueurs voyaient le hockey comme un emploi à temps partiel. Ils avaient tous d'autres boulots pendant la saison morte.

Ainsi a débuté la première grève de l'histoire de la Ligue nationale de hockey LNH .

Le 13 mars 1925, le quotidien « La Presse » rapportait la grève des joueurs du club de Hamilton. Photo : Archives de La Presse

Les médias ont eu vent de cette histoire et des membres du Parlement ont commencé à s'impliquer dans le dossier en tentant de faire baisser les demandes des joueurs, poursuit Wesley. Mais le commissaire de la Ligue nationale de hockey LNH de l'époque n'a rien voulu entendre.

Je pense que ce que les joueurs n'ont pas compris à l'époque, c'est qu'en l'espace de cinq ans, Hamilton est passé d'un endroit où la Ligue nationale de hockey LNH devait avoir une équipe à une équipe qu'il vaudrait peut-être mieux déménager aux États-Unis, à New York ou encore à Détroit. Alors la situation a finalement tourné à l'avantage de la ligue , indique Wesley.

La Ligue nationale a décidé d'annuler la participation des Tigers aux séries et de déclarer les Canadiens de Montréal champions de la Ligue nationale de hockey LNH . De plus, le commissaire a imposé aux joueurs de Hamilton une amende de 200 $ chacun et a exigé une lettre d'excuses de leur part. L'équipe a été vendue à des intérêts new-yorkais peu de temps après.

Et voilà! Ça a marqué la fin du hockey professionnel à Hamilton. L'équipe de New York, les Americans, a joué pendant plusieurs saisons sans trop connaître de succès, mais la Ligue nationale de hockey LNH a finalement réussi grâce à ses six équipes originales [dont quatre étaient aux États-Unis, NDLR] à devenir la ligue que l'on connaît , dit-il.

Faire honneur au passé

Au hockey junior, les Bulldogs de Hamilton arborent un chandail inspiré de celui des Tigers depuis 2017. Photo : Twitter/Hamilton Bulldogs

Le journaliste Steve Milton assure que les Tigers ont désormais une présence quasi mythique à Hamilton , entre autres, parce qu'un chandail authentique de l'équipe a fait surface dans les années 90, puis a été perdu, au point où l'histoire s'est élevée au rang de légende urbaine à travers la ville.

Mais l'héritage des Tigers tient aussi à leur nom , dit-il. La plupart des équipes locales de Hamilton sont liées aux Tigers d'une manière ou d'une autre. Des équipes de hockey mineur sont nommées les Tiger-Cubs. Des équipes de crosse et de rugby se nomment les Tigers. Une équipe de football locale qui a gagné plusieurs coupes Grey se nommait aussi les Tigers. Une autre s'appelait les Wildcats et c'est comme ça qu'on a eu les Tiger-Cats avec leur fusion en 1950.

Depuis 2017, les Bulldogs, l'équipe de hockey junior qui fait fureur à Hamilton ces jours-ci, ont aussi choisi de ramener les Tigers à l'avant-plan en arborant un chandail leur faisant honneur. Ils porteront d'ailleurs ce chandail lundi alors qu'ils prendront eux-mêmes part à un match extérieur au Terrain Tim Hortons.