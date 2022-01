L’implantation du studio FOLKS à Saguenay va bon train

Le directeur des opérations, Mario Morissette, espère que les premiers travailleurs pourront s’installer dans les locaux saguenéens de l’entreprise dès le mois de mai.

M. Morissette raconte que les nouveaux venus vont évoluer dans un environnement ouvert et vaste avec une allure industrielle.

Il souhaite que l’environnement soit le plus convivial possible.

Pour en arriver à un tel résultat, il se promet de garder constamment en tête une idée bien simple.

Derrière les ordinateurs, il y aura des êtres humains, des artistes , résume-t-il.

D’ailleurs, Mario Morissette invite les spécialistes des effets visuels désireux de travailler pour le studio FOLKS, à Saguenay, à se manifester sans plus attendre.

Il assure que les futurs employés de son entreprise ne se tourneront pas les pouces d’ici au mois de mai.

On a beaucoup de projets qui sont en cours dans les bureaux de Montréal. On n’a aucune problématique à l’idée d’embaucher déjà des gens et de les faire travailler sur les projets montréalais , souligne-t-il.

Malgré la rareté de la main-d'œuvre, M. Morissette n’a pas de grandes appréhensions liées à l’opération de recrutement.

Il affirme avoir été approché par des jeunes qui sont intéressés [de se joindre à l’équipe du studio FOLKS] et par des gens qui veulent revenir dans la région .