La dose de rappel maintenant offerte aux 18 ans et plus en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a ouvert son admissibilité à la dose de rappel du vaccin COVID-19 pour inclure les personnes âgées de 18 ans et plus.

Pour être admissible, une personne doit avoir reçu sa deuxième dose depuis au moins 168 jours depuis la deuxième dose du vaccin. Donc, toute personne âgée de 18 ans et plus et qui a reçu son deuxième vaccin contre la COVID-19 avant le 2 août 2021 peut recevoir un rappel.

La province a également annoncé qu'elle ajoutait 55 000 rendez-vous supplémentaires pour les vaccins Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de 12 à 29 ans. Mais elle précise que les jeunes de 12 à 17 ans ne sont pas encore admissibles pour une dose de rappel.

Les personnes de 18 à 29 ans sont fortement encouragées à prendre rendez-vous pour un vaccin Pfizer pour leur première, deuxième ou dose de rappel, car des preuves récentes montrent qu'il existe un risque rare, mais accru de myocardite/péricardite chez les jeunes adultes avec le vaccin Moderna , explique la province dans son communiqué.

La Nouvelle-Écosse explique aussi que les rendez-vous Pfizer pour les 30 ans et plus vont rouvrir une fois que le groupe d'âges de 12 à 29 ans aura eu la chance de réserver. La province encourage, tout de même, les personnes de 30 ans et plus à respecter leur rendez-vous pour le vaccin Moderna.