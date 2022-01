Le retour en classe se déroule comme prévu en Gaspésie

Tandis que de nombreuses écoles sont fermées au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, Dame Nature n’a pas contrecarré les plans dans la péninsule gaspésienne et aux Îles-de-la-Madeleine.

Si la situation pourrait être révisée plus tard en cours de matinée ou en après-midi, aucun des centres de services scolaire du territoire n’a suspendu les cours lundi matin.

Des milliers d’enfants et d’adolescents gaspésiens et madelinots sont donc retournés sur les bancs d’école après une semaine d'enseignement à distance. À l’exception des petits d’âge préscolaire qui devront le porter dans l’autobus seulement, le masque sera obligatoire en tout temps dans les milieux scolaires.

Cette rentrée est aussi marquée par de nouvelles règles en matière d’isolement. Un jeune testé positif à la COVID-19 sera confiné avec les membres de sa famille, mais l'entièreté de sa classe ne le sera pas comme ce fut le cas auparavant.

Le directeur général du centre de services scolaire René-Lévesque, Louis Bujold, croit que les quelque 6000 petits et grands qui sont de retour à l’école dans les différents établissements sont en sécurité.

M. Bujold tient d’ailleurs à rassurer, à ce chapitre, les parents.

« On se fie à l’expertise des gens qui sont, eux, experts de la santé et de la sécurité. […] Nos équipes sont aussi à pied-d’œuvre pour faire respecter les règles sanitaires de distanciation, le lavage des mains et le port du masque. »