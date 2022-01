Des conditions météorologiques difficiles prévues en Atlantique

Neige abondante et rafales au Nouveau-Brunswick

Certaines régions épargnées par la tempête en fin de semaine vont recevoir jusqu’à 15 cm de neige lundi.

L’avertissement d’Environnement Canada débutera l'après-midi et touchera les régions de Campbellton, d'Edmundston, la région Chaleur et la Péninsule acadienne. La neige devrait toutefois cesser en soirée, mais pourrait se transformer en pluie.

Ailleurs, dans le sud-est, on pourra s’attendre à des rafales atteignant 90 km/h. Ces vents seront accompagnés d’un air plus chaud et d’un bref dégel, selon la météorologue de Canadian Broadcasting Corporation CBC , Tina Simpkin.

Des vents forts et un risque de pluie verglaçante à l’Île-du-Prince-Édouard

Les trois comtés de la province seront assujettis à des rafales à des vitesses de 90 km/h. Étant donné la surface gelée, la pluie qui risque de tomber se transformera rapidement en glace au contact avec le sol, informe la météorologue.

Les vents forts débuteront lundi soir et les températures devraient chuter à nouveau à des valeurs négatives dans la nuit de mardi.

Des vents alors qu'il y a encore des pannes en Nouvelle-Écosse

Les conditions météorologiques pourraient donner du fil à retordre aux équipes de Nova Scotia Power, qui tentent de rétablir le courant de milliers d'abonnés.

Lundi matin, plus de 3000 personnes étaient encore sans électricité après le passage de la tempête de samedi.

Il y a un avertissement de vent pour toute la province. Certaines écoles, qui venaient tout juste de rouvrir après le retour du congé des fêtes, fermeront quelques heures plus tôt en prévision de la tempête.

Des rafales jusqu'à 150 km/h à l'ouest de Terre-Neuve

L'ouest et le sud de Terre-Neuve-et-Labrador auront aussi droit à des vents violents. Des vents entre 80 et 100 km/h souffleront sur la capitale.

Dans la région de Chanel-Port aux Basques, il pourrait y avoir des rafales de pointe de 150 km/h au cours de la nuit de lundi à mardi.

Les conducteurs pourraient perdre le contrôle de leur véhicule. Il y a un risque élevé que les véhicules hauts soient renversés. De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route , avise Environnement Canada.

La côte sud de Terre-Neuve pourrait aussi recevoir de 40 à 80 mm de pluie.

Au Labrador, des accumulations de neige de 15 à 20 cm sont attendues.

Avec des informations de CBC