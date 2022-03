L’ancienne ministre fédérale Claudette Bradshaw est décédée

Claudette Bradshaw a été pendant quatre décennies la voix des démunis de sa région natale, Moncton. Elle n'a jamais oublié les enfants défavorisés pour qui elle s'est dévouée.

Unique en son genre, elle était une Acadienne engagée, une politicienne et une ex-ministre fédérale pas comme les autres.

Headstart

Claudette Bradshaw a changé la vie de centaines d'enfants. C'est en 1974 qu'elle a mis sur pied le programme Headstart à Moncton.

Elle a fait du centre d'intervention précoce Headstart un havre de paix et d'amour pour des enfants défavorisés et pour leurs familles.

En 1996, les subventions ont été amputées de 75 %, mais la cause lui tenait toujours à cœur. Elle a alors tenté de venir en aide à la population en empruntant la route de la politique.

Politique active

En 1997, Claudette Bradshaw s'est lancée en politique avec la même fougue. Elle a remporté l'investiture libérale même si l'establishment du parti appuyait son adversaire.

Élue le 2 juin, elle s'est retrouvée du côté des décideurs. La première députée acadienne de Moncton a connu une ascension rapide. Deux ans et demi après son arrivée à Ottawa, Claudette Bradshaw est devenue ministre du Travail et ministre responsable des sans-abri.

« J'aimerais assurer à tous les enfants pauvres à travers le Canada qu'ici, il y a une voix pour eux autres, et je continuerai à travailler pour m'assurer que les enfants auront un lit chaud à coucher tous les soirs. » — Une citation de Claudette Bradshaw

Durant son passage en politique, elle a été responsable de plusieurs portefeuilles ministériels.

La Colline parlementaire s'est peu à peu habituée aux étreintes et aux marques d'affection de la députée de Moncton.

En 2006, la députée de Moncton-Riverview-Dieppe aux Communes a quitté la vie politique pour se consacrer à sa famille.

Ma décision était prise : en 1997, j'ai décidé que si je m'en allais en politique, je ne resterais pas plus que 10 ans , avait dit Claudette Bradshaw.

Claudette Bradshaw Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Claudette Bradshaw est partie avec le sentiment du devoir accompli, notamment en matière d'aide aux sans-abri et d'alphabétisation, en plus d'avoir attiré de nombreux investissements dans sa région.

En octobre 2009, elle a été admise à l'Ordre du Nouveau-Brunswick. On l'a honorée pour sa passion, pour son désir de défendre et de promouvoir les causes sociales au Canada et pour son travail auprès des jeunes du Nouveau-Brunswick. En 2020, elle a reçu le prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.