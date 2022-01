Veille de tempête hivernale en Saskatchewan

Des averses de neige sont prévues à Saskatoon, Moose Jaw et Regina de lundi soir à mardi matin.

Ces régions pourraient recevoir de la pluie verglaçante à compter de lundi après-midi.

Environnement Canada prévoit de 5 à 10 cm de neige d'ici mardi matin dans la région.

La plus grande inquiétude entourant ce système est la possibilité qu'il produise du blizzard de lundi soir à mardi matin.

Des vents du nord-ouest soufflant en rafales de 70 à 80 km/h sont attendus dans la nuit de lundi à mardi sur une bonne partie du sud de la Saskatchewan. Les vents les plus forts, à 90 km/h, seront possibles sous l'effet du front froid dans le sud-ouest de la province, le long de la frontière des États-Unis et dans le bassin Wascana.

La neige et les vents forts pourraient réduire la visibilité et causer de potentielles conditions de blizzard lundi soir, avec une visibilité à moins de 400 mètres près de la frontière de l'Alberta et mardi matin plus près de la frontière du Manitoba.

Lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, les températures pourraient chuter rapidement allant jusqu’à près de moins 15 degrés Celsius.

Un risque de pluie verglaçante est également observé sur une ligne allant de North Battleford vers le sud-est jusqu'à Estevan de lundi après-midi à lundi soir.

Environnement Canada suggère aux gens d'éviter tout déplacement si possible.