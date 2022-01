COVID-19 : une collecte de fonds pour des familles d’un service d’oncologie pour enfants

La présidente du conseil d’administration du groupe de soutien aux enfants atteints de cancer Candlelighters, Naomi Fehr, a eu vent de cette requête inhabituelle sur les réseaux sociaux. La mère de Makenna, Monique Stratton, avait partagé une publication sur Facebook pour faire part de sa frustration face à la situation.

[Entendre cette histoire] m’a en quelque sorte mis à genoux , confie Mme Fehr.

Elle a donc organisé une collecte pour offrir des repas chauds aux familles.

Le service d'oncologie est frappé par une éclosion, ce qui a entraîné la mise en place de protocoles stricts qui confinent les familles dans leurs chambres pour protéger les patients vulnérables de l'unité CK5.

Je me souviens très bien de ce que c'était [la chimiothérapie], raconte Naomi Fehr, dont le fils de 9 ans, Joshua, est décédé d’un cancer en 2012. Je ne peux même pas imaginer devoir faire face à une autre menace en plus du cancer.

Mme Fehr explique que son organisation avait décidé de s'assurer que chaque famille du service d'oncologie pour enfants se ferait livrer un repas chaud pendant qu'elle était confinée.

Makenna Stratton a donc vu une pizza livrée à sa porte.

Mais ce repas n'était qu'un début. Dès que Naomi Fehr a publié un message sur les réseaux sociaux, le projet de collecte de fonds s'est répandu dans le monde entier et des personnes lui ont envoyé des messages pour lui demander si elles pouvaient participer elles aussi.

En date de dimanche après-midi, Mme Fehr dit avoir récolté plus de 25 000 $.

Dans un monde où il y a tant de divisions en ce moment, c’est très important de voir qu'il y a encore aussi beaucoup de bonnes actions.

Makenna Stratton affirme que la pizza était plutôt bonne, mais c'est surtout l'initiative qui l'a vraiment touchée. Le simple fait de savoir que tout un groupe de personnes vous soutient est plutôt cool.

Un acte de générosité qui a touché toutes les familles de l’unité de soins. [La nourriture] est la dernière chose dont devraient s’inquiéter les parents qui traversent des épreuves comme celle-ci avec leurs enfants , s’émeut Monique Stratton.

« Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé qu'un simple message de soutien sur Facebook susciterait autant de gentillesse, surtout de la part d'inconnus. » — Une citation de Monique Stratton

Ce n'est qu'un exemple de plus du réseau de soutien qui, selon cette mère, a été crucial pour sa famille depuis que Makenna a reçu en octobre un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, un cancer infantile rare.

« J'appelle cela notre village. Notre village est ce qui nous tient ensemble en ce moment, et nous en sommes très reconnaissants. » — Une citation de Monique Stratton

Nous ne pourrions pas faire cela par nous-mêmes, nous ne pourrions vraiment pas.

Les familles du service CK5 resteront en quarantaine pendant au moins une autre semaine, selon Monique Stratton. Jusqu'à présent, elle et sa fille ont toutes deux évité le virus.

Si les tests de dépistage de COVID-19 s'avèrent tous négatifs lundi prochain, elles pourraient être autorisées à quitter leur chambre, alors que Makenna continue de se remettre du troisième de cinq cycles de chimiothérapie prévus.

Selon Monique Stratton, si tout se passe comme prévu, Makenna pourrait être de retour à la maison le mois prochain et retrouver son chien adoré, Willy. La mère n'est pas certaine de savoir lequel des deux est le plus impatient.

«On dirait qu'il nous demande où est Makenna et quand elle reviendra à la maison», explique Monique Stratton à propos du chien de sa fille, Willy. Photo : Gracieuseté de Monique Stratton

Quand on ramène le linge de Makenna à la maison, Willy sent son odeur et il devient fou!

Avec les informations d'Émile Lapointe et de Caitlyn Gowriluk