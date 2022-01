Plus de la moitié des Torontois admissibles ont eu leur 3e dose

Plus de 50 % des Torontois de 18 ans et plus ont reçu leur dose de rappel contre la COVID-19, indique la santé publique.

Les autorités incitent les résidents admissibles à recevoir leur troisième dose dès que possible en raison de l'émergence du variant Omicron et de la propagation communautaire qui continue du variant Delta .

Pour être admissible, il faut avoir 18 ans et plus et avoir reçu sa deuxième dose il y a au moins trois mois.

Les vaccins contre la COVID-19 réduisent le risque de complication grave, d'hospitalisation et de mort et permettent de se protéger soi-même ainsi que ses proches et la communauté , peut-on lire dans un communiqué de la santé publique.

La campagne de vaccination se poursuit lundi à Toronto dans les centres de vaccinations de masse et dans plus de 525 pharmacies et cabinets de médecin participants.

Il reste toujours des rendez-vous disponibles dans les centres de vaccination lundi, précise la Ville. Il est possible de réserver une place grâce au portail provincial  (Nouvelle fenêtre) .

En attendant de recevoir plus de doses du vaccin de Pfizer, les centres d'immunisation de masse offrent actuellement le vaccin de Moderna aux 30 ans et plus.