L’industrie esthétique du N.-B. en grogne contre la fermeture de ses commerces

Depuis le passage à la phase 3 du plan hivernal samedi, les commerces jugés non essentiels – incluant les spas et les salons de soins corporels – doivent fermer leurs portes pendant au moins deux semaines.

Certains propriétaires et travailleurs s’opposent à cette mesure et sont en train de se mobiliser pour faire entendre leur voix.

Moi j’ai une famille, j’ai trois enfants, j’ai des responsabilités en tant qu’adulte. J’ai des choses qu’il faut que j’accomplisse , dit la coiffeuse Lise Aubé, exaspérée. Elle soutient que l’aide financière promise par le gouvernement – jusqu’à 10 000 dollars non remboursables – ne s’applique pas à tout le monde.

Toutes les coiffeuses, les barbiers, les esthéticiennes, qui travaillent [de manière] autonome, tout seuls, on qualifie pas [pour le] 10 000 , se désole-t-elle.

Pour Blaine Harris, membre de l’Association des barbiers du Nouveau-Brunswick, c’est un réponse automatique de la province de fermer les salons de coiffure et les spas, tout en permettant à d’autres de rester ouverts, comme les dentistes, les physiothérapeutes, les massothérapeutes, les chirothérapeutes. Eux ne sont pas affectés par cette mesure.

Norma Brine, coiffeuse et membre de l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick, se questionne quant à elle sur les motivations du gouvernement de Blaine Higgs.

Je ne pense pas que nous autres, dans notre domaine, qu’on a eu des éclosions de COVID. Donc on se demande : pourquoi ils nous font cette injustice-là?

Radio-Canada a tenté d’obtenir des chiffres à ce sujet, mais la province n’avait toujours pas répondu à cette demande d’informations au moment de publier ces lignes.

Cette injustice est également perçue par la directrice générale de l’Association de cosmétologie de la province, Gaye Cail.

« Si on va acheter des vêtements, on n’a pas besoin d’être vaccinés, rien n’est désinfecté, on ne prend pas de mesures comme dans notre industrie. Ce n’est pas juste. »