Les écoles fermées en raison de la tempête hivernale

Du côté de l’Outaouais, les centres de service scolaire des Portages-de-l'Outaouais, des Draveurs, au Cœur-des-Vallées et la commission scolaire Western Québec ont annoncé la fermeture de toutes leurs écoles, alors que les élèves devaient en reprendre le chemin ce lundi au Québec.

Il n'y aura pas non plus de cours à distance puisque le décret gouvernemental le permet uniquement pour des motifs reliés à la COVID , précisent les conseils scolaires.

Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais avait quant à lui prévu une journée pédagogique dans son calendrier scolaire afin d’organiser la rentrée scolaire en présentiel.

Dans les écoles privées de l'Outaouais, les cours à distance sont toutefois maintenues, alors que le Collège Saint-Joseph de Hull, le Collège Nouvelles-Frontières et le Collège Saint-Alexandre de la Gatineau ont annoncé la fermeture de leurs établissements. L'école Montessori de Chelsea est aussi fermée.

L'Université du Québec en Outaouais a également décidé de suspendre ses activités d’enseignement ainsi que les services qui devaient être offerts en présentiel, lundi, seulement à Gatineau, Ripon et Saint-Jérôme.

Ainsi les activités en présentiel de stages, laboratoires, évaluations et ateliers de jour et de soir sont annulées. Toutefois, toutes les activités d’enseignement déjà prévues en non-présentiel se dérouleront telles que planifiées , précise l'institution dans un communiqué.

Du côté ontarien, où le retour à l'école était également prévu pour lundi, la situation est similaire, si ce n'est que les cours auront lieu à distance.

À Ottawa, les deux conseils scolaires anglophones - celui d'Ottawa-Carleton et le Conseil scolaire catholique d'Ottawa - ont indiqué que l'enseignement se fera à distance, lundi, et que leurs écoles seront fermées.

Les établissements du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) et du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) sont aussi fermés.

Dans l'est ontarien, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) a lui aussi fait savoir que le retour en classe, en présentiel, est reporté d'une journée.

À Ottawa, le Lycée Claudel a lui aussi décidé de fermer ses portes en raison de la météo.

Rappelons que l'Université d'Ottawa et l'Université Carleton ont, pour leur part, annoncé le maintien des cours à distance jusqu'au 31 janvier en raison de la pandémie.

IMPORTANT : les conditions météorologiques annoncées pour ce lundi 17 janvier 2022 nous amènent à fermer le Lycée. — LyceeClaudelOttawa (@lyceeclaudel) January 17, 2022

Dans la région de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, le conseil scolaire anglophone de Limestone a annoncé la fermeture de tous ses établissements et la suspension de ses cours, tout comme le Algonquin and Lakeshore catholic District School Board et le Hastings and Prince Edward District School Board.

En revanche, les écoles des conseils scolaires anglophones de la région de Renfrew - le Renfrew County District School Board et le Renfrew County Catholic District School Board - sont ouvertes, selon le Renfrew County Joint Transportation Consortium, qui précise toutefois que le transport scolaire est quant à lui annulé.

Enfin, les écoles sont fermées et le transport scolaire annulé du côté du Upper Canada District School Board qui indique que les enseignants contacteront les élèves et les familles pour leur préciser le type d'activités virtuelles d'apprentissage qui sera mis en place lundi.

Plusieurs vols annulés

Les conditions météorologiques forcent également le retard, mais aussi l’annulation de plusieurs vols au départ et à l’arrivée d’Ottawa.

Ce matin, 15 vols en direction d’Ottawa étaient annulés sur 40 prévus et 19 vols sur 43 au départ d’Ottawa, au cours de la journée.

