Une première tempête de l’année arrive dans plusieurs régions du sud du pays

Les premiers flocons d’une tempête de neige qui s’annonce importante ont commencé à tomber dans certaines régions du sud du Québec et de l’Ontario. Aux fortes précipitations de ce système météorologique s’ajouteront des vents violents qui compliqueront sérieusement les déplacements.

La plupart des régions qui font l’objet d’un avertissement de tempête hivernale d’Environnement Canada recevront de 15 à 25 centimètres de neige tout au long de la journée. Ce sera notamment le cas à Montréal, dans la vallée du Saint-Laurent, en Outaouais, dans les Bois-Francs, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay et sur la Côte-Nord.

Les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Québec et Charlevoix pourraient recevoir jusqu’à 35 centimètres de neige, estiment les météorologues.

Et toute cette neige ne restera pas qu’au sol : Environnement Canada met en garde les automobilistes contre de forts vents qui vont engendrer de la poudrerie et réduire considérablement la visibilité sur les routes.

Le vaste système dépressionnaire venu du sud de la frontière touchera également l’Ontario. Les vents y seront moins puissants, mais ils vont demeurer assez importants pour causer de la poudrerie. Les régions de Kingston et d’Ottawa recevront au bas mot 25 centimètres de neige d’ici la soirée. Environnement Canada estime cependant que le tapis de neige pourrait mesurer de 40 à 50 centimètres par endroit.

Plus à l’ouest, la neige va se poursuivre jusque dans la nuit, voire jusqu’aux petites heures mardi, notamment à Peterborough, Toronto et Hamilton.

Rentrée annulée

Cette première tempête de l’hiver 2022 complique évidemment le retour en classe des élèves du primaire et du secondaire. Déjà repoussée en raison de la pandémie, la rentrée en personne des jeunes sera pour plus tard, car bon nombre de centres de services scolaires québécois ont annoncé la fermeture de leurs écoles.

Des conseils scolaires ontariens ont quant à eux prévenu les parents qu’une fermeture de leurs établissements est possible. Le cas échéant, l’enseignement se poursuivra à distance une journée de plus.

Neige et vents violents dans les Prairies

Certains secteurs de l’Alberta et du Manitoba sont également visés par des avertissements d'Environnement Canada. Ces provinces ne seront pas touchées par le même système qui déferlera sur l’est du pays, mais les conditions seront très semblables.

Des chutes de neige laisseront dans leur sillage de 10 à 20 centimètres dans le sud-est du Manitoba, le tout accompagné de vents pouvant atteindre 80 km/h. En Alberta, Edmonton et le centre et le nord de la province vont recevoir une quinzaine de centimètres de neige, du vent et de la poudrerie, mais aussi de la pluie verglaçante.

Plus au sud, des rafales vont souffler jusqu’à 90 km/h sur Calgary et ses environs. Le tout sera ponctué d’averses de pluie et de neige parfois fortes.