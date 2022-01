COVID-19 en CHSLD : le gouvernement ne savait pas avant mars 2020, dit Legault 

Le gouvernement du Québec ne savait pas avant le mois de mars 2020 qu’une « tempête » se préparait dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la province, a déclaré le premier ministre François Legault en entrevue à Tout le monde en parle dimanche. Il a également défendu la reprise des cours en personne et l’imposition d’une contribution santé aux non-vaccinés, notamment.

En janvier, février, c’est pas vrai que quelqu’un au Québec nous a dit : "il y a une immense tempête qui s'en vient dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD " , a martelé M. Legault. On parlait d’un virus en Asie, mais pas plus que ça.

Il a ainsi semblé contredire les propos tenus par le Dr Horacio Arruda lors de son témoignage à l’enquête publique sur la gestion de la COVID-19. Il avait alors déclaré que des discussions ont eu lieu dès janvier 2020 concernant la vulnérabilité au coronavirus des aînés en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD .

Mais selon François Legault, en janvier et février 2020, on savait ce qui se passait en Asie et on s’était fait dire : "il va peut-être y avoir une petite bordée de neige" .

« En mars, on nous a dit là, c’est une tempête historique qui va arriver. Au début, on pensait que ça arriverait dans les hôpitaux, mais c’est arrivé dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a par ailleurs réitéré que selon lui, le Dr Arruda a fait un travail extraordinaire , mais qu’après 22 mois il était temps d’amener quelqu'un avec de la nouvelle énergie , faisant référence à la démission du Dr Arruda de son poste de directeur national de santé publique, repris par le Dr Luc Boileau.

Une mortalité à géométrie variable

Lundi, 54 nouveaux décès devraient s’ajouter au bilan du Québec, selon ce qu’a appris Radio-Canada, portant le total à 12 364 morts de la COVID-19 dans la province la plus endeuillée au pays depuis le début de la pandémie.

Mais selon M. Legault, il faut être très prudent quand on compare les décès entre les provinces et entre les pays parce que les décès COVID ne sont pas déclarés de la même façon.

Le premier ministre concède que la première vague a été dévastatrice dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , mais soutient que la surmortalité est moins élevée qu’ailleurs depuis.

Si vous regardez par exemple pour l’année 2021, le nombre de décès additionnels qu’il y a par rapport à la moyenne des années précédentes, il y en a moins au Québec que dans le reste du Canada, il y en a moins au Québec qu’aux États-Unis , a-t-il affirmé.

Le retour à l’école présente un risque minime

Les prochaines semaines vont continuer d’être très difficiles , a admis M. Legault, mais depuis une semaine, on atteint un plateau dans les nouveaux cas et les nouvelles hospitalisations.

C’est pour ça qu’on retire le couvre-feu, qu’on ouvre nos écoles avec l’accord de la santé publique , a-t-il ajouté. Mais pour les autres mesures, va falloir y aller progressivement.

On espère dans les prochaines semaines que le nombre d’hospitalisations va baisser, et qu’on va être capables d’ouvrir nos restaurants, nos théâtres, de recommencer à faire du sport , a énuméré le premier ministre. Mais malheureusement, il faut être encore prudent pour un certain nombre de semaines.

M. Legault s'est montré prudemment optimiste, toutefois, en laissant entendre que le Québec devrait signaler moins de 100 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 lundi

Disant vouloir prioriser la reprise des cours en personne, M. Legault a soutenu que les risques sont très faibles par rapport aux inconvénients de garder nos enfants à la maison , citant des impacts potentiels sur leur santé mentale et leur apprentissage.

Concernant le personnel, le premier ministre a souligné leur avoir donné la chance de passer devant tout le monde depuis la fin décembre pour obtenir leur 3e dose, donc encore là la santé publique nous dit : c’est un risque minime pour les enseignants.

Inciter plutôt qu’« emmerder » les non-vaccinés

Vivre avec le virus, ça veut dire d'abord avoir le plus de personnes possible vaccinées , a défini le premier ministre, évoquant le grand défi des personnes encore non vaccinées.

Il n’irait cependant pas jusqu’à les emmerder , comme a proposé de le faire le président français Emmanuel Macron. Ce qu’on veut, c’est leur donner un incitatif.

Rappelant l’élargissement à venir de l’utilisation du passeport vaccinal, M. Legault a aussi donné plus de détails concernant la « contribution santé » qu’il envisage, déjà sévèrement critiquée.

D’abord, on va essayer de rejoindre les 600 000 personnes [adultes au Québec qui ne sont pas adéquatement vaccinées] une par une pour être bien certains que ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas au courant ou qu’ils n'ont pas des problèmes de santé mentale, qu’ils sont itinérants , a expliqué le premier ministre. Ce qu’on veut c’est vraiment d’abord que les personnes soient informées.

Ces personnes-là, si vraiment elles refusent, bien étant donné qu’elles amènent un fardeau énorme sur notre réseau de la santé, je pense, c’est normal qu’ils paient une contribution , a-t-il poursuivi. Je pense que les Québécois sont d’accord avec ça.

M. Legault a rappelé que les non-vaccinés ont neuf fois plus de chances de se retrouver aux soins intensifs que les vaccinés , et coûtent cher au système de santé, selon lui.