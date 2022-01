Une carte interactive pour trouver des activités hivernales à Winnipeg

Carol Cassell, connue comme la « cartographe de Winnipeg », a créé une nouvelle carte interactive où l’on retrouve les endroits pour faire de la luge, du patin et du ski de fond à Winnipeg.

Depuis six ans, la citoyenne crée également des cartes pour Noël et Halloween, indiquant les maisons les plus décorées.

Depuis la pandémie, elle a créé plusieurs cartes, dont une carte qui porte sur les activités en extérieur l’été. Il s’agit d’un passe-temps qui lui a fait beaucoup de bien lors du confinement, explique-t-elle.

Carte des activités d’hiver

Carol Cassel a créé une carte des endroits où il est possible de patiner, de skier et de faire du toboggan à Winnipeg et dans les environs. Photo : Google

La carte (en anglais) indique actuellement 27 endroits où il est possible de faire des activités extérieures  (Nouvelle fenêtre) .

Pour les amateurs d’émotions fortes, Mme Cassell recommande la glissade à Fort Whyte Alive.

Je crois que l’énorme glissade à Fort Whyte Alive n’est pas très connue. Il y a de très longues glissades jusqu’à un étang, c’est un endroit très amusant.

Pour les patineurs, elle recommande le parc Arctic Glacier Winter Park.

Sur la carte des activités d’hiver de Mme Cassell, on retrouve notamment des lieux d'activités qui sont la propriété de la Ville et entretenus par cette dernière.

Des habitants de divers quartiers y indiquent également des endroits moins connus qu’ils recommandent pour faire des activités extérieures.