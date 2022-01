Les Buccaneers ne font qu’une bouchée des Eagles

Tom Brady a récolté 271 verges aériennes et deux touchés, dimanche, aidant les Buccaneers de Tampa Bay à signer une victoire de 31-15 face aux Eagles de Philadelphie, au premier tour éliminatoire.

Les champions en titre du Super Bowl ont vite établi le rythme.

Brady a orchestré deux longues poussées menant à des touchés au premier quart, en route vers une priorité de 17-0 à la demie.

Le gagnant de sept matchs du Super Bowl a ajouté des passes de touché de deux verges à Rob Gronkowski et de 36 verges à Mike Evans.

Brady a complété 29 passes sur 37. L'athlète de 44 ans a bonifié son dossier en éliminatoires à 35-11. Cela inclut 85 passes de touché.

Il a repéré Gronkowski fin seul au milieu de la zone des buts pour porter le score à 24-0 au milieu du troisième quart.

Evans a capté une longue passe de touché à peine deux minutes plus tard.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les Eagles n'ont marqué qu'au dernier quart, via une course de 34 verges de Boston Scott et une réception de 16 verges de Kenneth Gainwell.,

Giovani Bernard et Ke'Shawn Vaughn ont percé la zone payante avec des courses de deux et une verges, au premier quart.

Ryan Succop a réussi un botté de précision de 34 verges pour les Bucs, qui joueront de nouveau à la maison le week-end prochain.

« Nous devons continuer dans la même voie. Un peu tout le monde doit y aller de gros jeux. Nous avons bien contrôlé le ballon, et aussi bien la défense que les unités spéciales on très très bien fait. » — Une citation de Tom Brady

Au premier quart, Tampa Bay a mis en place 25 jeux, contre huit pour l'adversaire. Ils ont mené 137-17 pour les verges et 11-1 au chapitre des premiers essais.

Les choses ont peu changé par la suite, d'autant plus que la défense des Bucs était renforcée par le retour de Lavonte David, Shaquil Barrett et Jason Pierre-Paul. Philadelphie a réussi une montée encourageante, mais elle s'est conclue par une interception de Mike Edwards, en zone des buts.

Jalen Hurts a été intercepté deux fois à ses débuts en éliminatoires. Il a obtenu 258 verges de passes pour les Eagles, qui avaient gagné quatre de leurs cinq derniers affrontements.