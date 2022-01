Cinq professeurs de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont cosigné une lettre ouverte de plus de 165 universitaires qui demandent l'abandon du projet de troisième lien entre Québec et Lévis.

Dans cette lettre publiée dans La Presse, ils font valoir que le projet de tunnel, évalué à au moins 10 milliards de dollars, coûte beaucoup trop cher pour les bénéfices que le gouvernement promet pour la région de Québec.

En résumé, les universitaires signataires dénoncent un projet coûteux , peu rassembleur , risqué ainsi que sa gouvernance problématique .

Dominique Berteaux, professeur d'écologie à l'Université du Québec à Rimouski UQAR et spécialiste en effets des changements climatiques sur les écosystèmes, a signé la lettre pour des raisons environnementales.

On a vraiment changé d'époque. Il faut apprendre à développer des relations beaucoup plus douces et intelligentes avec notre planète, plutôt que des relations bêtes et brutales. C'est un projet vraiment que je ne comprends pas du tout, étant donné l'urgence de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.

« Nos dirigeants vont dans des conférences internationales où ils promettent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et ils reviennent à la maison en nous proposant de gros projets d’infrastructures routières : c’est complètement illogique et incohérent. » — Une citation de Dominique Berteaux, professeur d'écologie à l'UQAR

Il réfute d'ailleurs l’argument de l’utilisation du troisième lien par des véhicules électriques.

Ce n’est pas un bon argument : une auto électrique, ça oblige aussi à émettre beaucoup de gaz à effet de serre lors de la construction. Il faut inventer des moyens pour avoir moins d’autos sur les routes, pas plus d’autos.

Suivre la science

Nathalie Lewis, sociologue de l'environnement et professeure titulaire en développement territorial à l'Université du Québec à Rimouski UQAR , se questionne sur les réactions du gouvernement face à la critique des différentes expertises scientifiques, qui se positionnent sur le troisième lien.

On ne s'oppose pas pour s'opposer. On peut s'opposer en discutant et dans ce cadre-là, c'est vraiment le type de projet qu’il faut arrêter et qu'il faut changer. Il faut changer notre mode, notre façon de voir le développement.

Elle rappelle qu’il y a de nombreuses études réalisées depuis les années 1980 qui démontrent les effets délétères de ce type de projet d’infrastructure.

« On se demande à quoi servent finalement les travaux scientifiques, si on les utilise au gré des désirs politiques. » — Une citation de Nathalie Lewis, sociologue de l'environnement et professeure titulaire en développement territorial à l'UQAR

Fausses solutions

De son côté, Jean Bernatchez, politologue spécialisé en éducation et professeur à l'Université du Québec à Rimouski UQAR , croit que le gouvernement n’a pas démontré que le projet de troisième lien allait résoudre les problèmes qu’il prétend que le projet va résoudre.

Il n’a jamais été démontré de façon scientifique, de façon empirique que la congestion des ponts puisse être résolue par l’ajout d’un troisième lien. Le problème, ce n’est pas tant un problème de circulation sur les ponts-mêmes en période de pointe, - les véhicules se déplacent à 60 km/h -, c’est un problème d’accès au pont , explique-t-il.

D’autres solutions existent, selon lui, pour désengorger l’accès au pont, comme la gestion dynamique de la circulation.

Les priorités budgétaires du gouvernement devraient aussi être révisées, prône-t-il.

On pourrait faire d'autres choix politiques qui seraient beaucoup plus avantageux pour l'ensemble de la population québécoise, qui va d’ailleurs être invité à contribuer à ce projet-là qui va servir les intérêts de très très peu de personnes.

De nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux ou encore de nouveaux logements sociaux pourraient être bâtis, prend-il comme exemple.

Un projet dépassé

Anthropologue de l'environnement et professeure à l'Université du Québec à Rimouski UQAR , Geneviève Brisson déplore aussi les impacts environnementaux liés au projet, qui ne concerne pas juste les habitants de la région de Québec, mais l’ensemble des Québécois.

Avec ce projet, on reste dans les années 1970. On n'a plus le choix de changer, on n'a plus les moyens, au moment où on est maintenant dans la crise des changements climatiques, on n'a plus les moyens de laisser passer encore ce genre de projet , soutient-elle.

Le projet fait aussi face à des défis techniques colossaux.

Ils rappellent que le gouvernement n’a pas hésité à admettre ses erreurs dans sa gestion de la pandémie et à rectifier le tir : ils demandent maintenant à François Legault de faire de même pour le projet du troisième lien et de considérer son abandon.

D’après un reportage de Marguerite Morin