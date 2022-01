Des Yukonnais se rassemblent en mémoire des morts par surdose

Elles ont prié, allumé des bougies et joué des tambours.

Ceci fait suite à l'état d’urgence déclaré par la Première Nation de Carcross/Tagish en raison de la mort en semaine de trois de ses membres emportés par des surdoses d’opioïdes.

La responsable de la veillée à la bougie de samedi, Lyndsay Amato, souligne que ce rassemblement est aussi un moyen de faire pression sur le gouvernement pour que les moyens de prévention de surdoses soient déployés en dehors des grands centres du territoire.

« Lorsque l’on perd quelqu’un, on perd une partie de nous-même. Vous rentrez à la maison et une autre personne a disparu. À ce rythme-là, il ne restera plus rien. »