La Ville de Québec, avec cette série de défis solidaires, souhaite faire sortir les familles à l’extérieur, alors que les rassemblements sont interdits dans les domiciles pour limiter la progression des cas de COVID-19.

La famille ici motivait les enfants en disant qu’ils allaient sortir dehors après les devoirs pour construire le fort , indique le maire Marchand dimanche après-midi, en encourageant les citoyens à participer.

Jusqu’au 24 janvier, les familles peuvent prendre leur fort d’hiver en photo et publier le tout sur la page Facebook de la Ville  (Nouvelle fenêtre) .

Des prix de participation seront remis pour une valeur totale de 2500 $ en dollars solidaires à utiliser dans les commerces de Québec.

15 heures

Le fort de la famille Bernard-Robert a pris 15 heures à construire. C’est une activité entre voisins. On venait ici après la journée, on gardait nos distances et on faisait le fort , explique Sophie Bernard.

Ce n'est pas tout. Il faut aussi entretenir le château. Après les bordées de neige, on le déneige et on reprend la neige et on l’améliore , poursuit-elle.

On n'a jamais été autant à l’extérieur , ajoute son conjoint, Dave Robert.

La famille a soumis la photo de son fort pour participer au défi.

D’autres défis à venir

Au début du mois, le maire de Québec a invité la population à offrir un repas en emporter à un proche, pour soutenir les restaurateurs.

Il y en aura d’autres. On pense entre autres à l’hôtellerie et au milieu culturel aussi , affirme Bruno Marchand, sans donner de détails.

Cet esprit solidaire avait pris son envol au début de la pandémie à la Ville de Québec, encore sous le règne de Régis Labeaume.

En juin 2020, ce dernier avait lancé l’idée des dollars solidaires en collaboration avec les sociétés de développement commercial.