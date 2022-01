L’Estrie relativement épargnée par la tempête lundi 

Selon les prévisions d'Environnement Canada, de 10 à 15 centimètres de neige sont attendus de lundi matin à mardi matin.

C’est quand même important de mentionner comment le tout va survenir, souligne Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada. C'est un total de 10 à 15 centimètres, mais en deux épisodes.

De 5 à 10 centimètres sont attendus entre lundi matin et lundi après-midi. Ce sera suivi de 5 centimètres de neige dans la nuit de lundi à mardi jusqu’à mardi matin.

Mais comme le mercure doit monter au-dessus du point de congélation lundi après-midi, avant de redescendre en soirée, le météorologue prévient que les conditions routières risquent d’être difficiles par moment.

La neige va quand même débuter lundi matin. Le tout sera jumelé à de la poudrerie, donc il va falloir être prudent sur les routes. C’est juste que, rapidement, il va y avoir des pauses dans les précipitations. La neige va être intermittente, et le tout va être mêlé de pluie au courant de l’après-midi , précise-t-il.

Ce sont les régions qui entourent le fleuve Saint-Laurent qui vont y goûter , selon le météorologue.

Si l’Estrie est relativement épargnée, c’est que c’est le centre de la dépression qui va passer au-dessus de la région. C’est ce qui fait que l’air doux remonte aussi un peu avec elle , note-t-il.

Selon Jean-Philippe Bégin, c'est pour l’instant le scénario le plus probable .

« S’il fallait que la dépression soit juste un peu plus au sud-est, c’est sûr qu’il y aurait un peu plus de neige. Par contre, ce n’est pas le scénario le plus favorisé en ce moment. »