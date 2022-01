Après le froid viendra la neige dans l’Est-du-Québec

Environnement Canada a émis un avertissement de neige dans la région du Bas-Saint-Laurent, où une quinzaine de centimètres de neige pourraient tomber en quelques heures seulement. La visibilité pourrait être considérablement réduite en raison de la poudrerie causée par le vent.

Le même scénario est prévu pour le secteur d’Amqui et de la vallée de la Matapédia. Dans les secteurs à proximité de la Baie-des-Chaleurs, la neige pourrait se changer brièvement en pluie ou en pluie verglaçante dans la nuit de lundi à mardi.

Les résidents de l'Est-du-Québec devront sortir leur pelle au début de la semaine (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Sur la Côte-Nord, les secteurs de Tadoussac, des Escoumins et de Forestville sont visés par un avertissement de tempête émis par Environnement Canada, qui prévoit une accumulation d’une quinzaine de centimètres de neige à ces endroits.

Ce sont plutôt 25 centimètres de neige qu'on attend de Baie-Comeau à Natashquan en passant par Anticosti. Les précipitations prévues peuvent encore varier, selon Environnement Canada.

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour Chevery et Blanc-Sablon, alors que pas moins de 30 à 50 cm de neige se sont abattus sur la Basse-Côte-Nord de vendredi à samedi. De grosses accumulations de neige sont de nouveau attendues, mais la quantité reste à déterminer.

De nombreux clients d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité sur la Basse-Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine en fin de semaine (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Un avertissement de vent est en vigueur pour les Îles-de-la-Madeleine, qui peinent à se sortir d’une tempête de neige. Les équipes d'Hydro-Québec continuent de travailler pour rétablir l'électricité dans les foyers des Madelinots.

Des rafales de vent de 90 km/h sont attendues lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi aux Îles-de-la-Madeleine. Un avertissement de vent est émis lorsqu'il y a un risque important que des vents destructeurs soufflent , indique Environnement Canada.

Déplacements difficiles en vue

En prévision de la tempête hivernale de lundi, le ministère des Transports recommande aux usagers de la route de limiter leurs déplacements non essentiels.

De la neige abondante, des vents violents et des températures froides affecteront les déplacements sur plusieurs axes routiers de la province, prévient le ministère des Transports du Québec MTQ . Le ministère demande aux automobilistes d'user de patience et de prudence en présence des véhicules d'entretien hivernal durant la tempête.

Cliniques de vaccination : horaire modifié

Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 du Bas-Saint-Laurent fermeront leurs portes plus tôt lundi en raison de la tempête hivernale.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) du Bas-Saint-Laurent indique que la plupart des cliniques du territoire vont fermer à midi lundi. Celles de Matane et Amqui fermeront quant à elles à 13 h.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la région indique que les rendez-vous qui auront été annulés seront reportés en conséquence, selon les disponibilités sur le site Clic Santé.