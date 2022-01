Québec appelle les fonctionnaires volontaires à aller aider dans les hôpitaux

Il y a une tempête à traverser et le gouvernement lance un appel à la solidarité , peut-on lire dans le courriel signé par le secrétaire du Conseil du Trésor, Éric Ducharme.

Dans ce message adressé à tous les membres du personnel de l'État québécois, il explique que le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui doit répondre rapidement à d’importants besoins de main-d’œuvre dans ses établissements sur l’ensemble du territoire, sollicite la contribution du personnel de la fonction publique québécoise .

« En cette période d’augmentation importante des hospitalisations dues à la pandémie, nos collègues nous lancent donc un appel pour aller, pendant quelques semaines, prêter main-forte au personnel du réseau à titre d’aides de service. » — Une citation de Extrait du courriel du Secrétaire du Conseil du Trésor, Éric Ducharme, le 14 janvier

Le cabinet de la ministre Sonia LeBel confirme cet appel à l'aide et indique que 2165 personnes sont recherchées.

Selon nos informations, des Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ont sollicité le gouvernement pour qu'il leur envoie ces aides de service. Laval en a par exemple demandé 300, et la Montérégie-Est, 500.

Les aides de service sont des personnes qui assistent les préposés aux bénéficiaires dans diverses tâches liées à l’alimentation des personnes hospitalisées, par exemple la distribution des plateaux-repas et la préparation des collations. En plus d'assurer le nettoyage et la désinfection des surfaces et du matériel, elles veillent au rangement et au remplissage des chariots.

Lors de la première vague, des aînés en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD n'avaient pas reçu leurs collations en raison du manque de personnel et le nettoyage avait été déficient.

Accès aux primes du réseau de la santé

Les fonctionnaires qui iront prêter main-forte ne perdront évidemment pas leur poste. Ils pourraient même tirer un petit avantage financier à leur contribution.

« Le personnel disposé à aider en cette période critique bénéficiera, une fois redéployé, le cas échéant et avec les adaptations nécessaires, des primes et des suppléments applicables aux salariées et salariés du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que des mesures prévues à différents arrêtés ministériels. » — Une citation de Extrait du courriel du Secrétaire du Conseil du Trésor, Éric Ducharme, le 14 janvier

Selon ce courriel, les fonctionnaires volontaires doivent communiquer avec leur gestionnaire pour faire part de leur disponibilité. Un retour est souhaité d’ici lundi en fin de journée , peut-on lire.

Selon nos informations, un appel semblable a été lancé dans d'autres ministères.