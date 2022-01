Tempête hivernale : le retour en classe retardé dans la majorité des écoles

Tous les centres scolaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont pris la décision tôt ce matin de fermer leurs établissements pour la journée.

La plupart des écoles privées ont également annoncé congé de cours.

Les élèves de quelques établissements qui avaient prévu des cours à distance aujourd'hui jouent toutefois de malchance, alors qu'ils devront être malgré tout au rendez-vous devant leur écran à l'heure habituelle.

C'est notamment le cas au Collège Champigny, à l'École François-Bourrin, au Mont Saint-Sacrement, au Collège Jésus-Marie de Beauceville, au Collège de Lévis, à l'École Vision Rive-Sud ainsi qu'au Collège Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Les cégeps de Sainte-Foy et Lévis ont également fermer leurs portes pour la journée.

Aucune suspension de cours n'a été annoncée à l'Université Laval.

À l'aéroport Jean-Lesage, plusieurs vols prévus aujourd'hui sont déjà annulés, notamment vers les destinations de Montréal et Toronto.

Déplacements difficiles

À l'aube, le réseau routier de la grande région de Québec est en bon état. Les automobilistes qui circulent vers Montréal doivent par contre s'attendre à se diriger vers des conditions plus difficiles.

Les déplacements deviendront vraisemblablement périlleux par endroits durant la matinée en raison d'une accumulation rapide de neige forte.

Entre 15 et 25 centimètres de neige devraient s'abattre aujourd'hui sur la Capitale-Nationale. La région de Charlevoix pourrait en recevoir davantage.

Des vents importants atteignant parfois 80 km/h sont également prévus, ce qui risque de causer de la poudrerie. La visibilité sera réduite, surtout sur les routes près du fleuve Saint-Laurent.

L’autoroute 20 à éviter

En Chaudière-Appalaches, l'autoroute 20 sera particulièrement affectée par la tempête hivernale à la mi-journée.

La neige et les vents vont s'intensifier en mi-journée et par la suite , prévient Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada. Il va y avoir de la poudrerie.

Les régions près du fleuve Saint-Laurent, entre Lévis et Montmagny, seront affectées par des rafales entre 80 et 90 km\h, selon les prévisions actuelles.

Des fermetures de route sont donc à prévoir dans le secteur.

« On s'attend à avoir de très mauvaises conditions de visibilité en raison de la neige parfois forte et de la poudrerie, surtout pour les régions vers Montmagny. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada

Les transports adaptés de la STLévis sont par ailleurs annulés pour la journée.

Équipes mobilisées

Au cours des prochaines heures, des chutes de neige abondante et des vents parfois violents frapperont plusieurs régions du Québec, a indiqué le ministre des Transports, François Bonnardel.

Les équipes du ministère des Transports seront mobilisées dès le début des précipitations afin d'assurer les opérations d'entretien requises dans le but de réduire les répercussions des conditions hivernales , écrit son ministère.

Le MTQ conseille aux automobilistes de bien déneiger son véhicule et de se déplacer seulement si c'est essentiel. Il est aussi important de s'assurer que le véhicule est bien préparé pour affronter les rigueurs de la saison froide et est équipé d'une trousse de secours.

Autre dépression à venir

Les précipitations devraient diminuer en soirée et au courant de la nuit, le tout accompagné d'une hausse du mercure. Le répit sera de courte durée, alors qu'une dépression provenant de l'Ouest est prévue à partir de mercredi.

C'est une dépression qui va s'abreuver en humidité dans les Grands Lacs. Historiquement, ce genre de dépression donne entre 10 et 20 centimètres , prévoit M. Bégin.

Avec la collaboration de Félix Morissette-Beaulieu