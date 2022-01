En mémoire d’Amir Benayad, un meilleur contrôle des armes à feu est réclamé

L’événement, organisé dans un parc tout près de l’endroit où Amir Benayad a été abattu, au coin des rues Roy et Berri, a réuni en grand nombre des membres de la communauté algérienne.

Cela fut aussi l’occasion de se rappeler tous les autres adolescents qui sont morts par armes à feu lors de l’année 2021, et de protester contre ce qui est considéré comme de l’inaction du gouvernement dans le dossier du contrôle de ces armes.

Les participants ont réclamé aussi un meilleur financement gouvernemental du traitement des problèmes de santé mentale.

Ils ont également dit ne pas comprendre pourquoi les médias ne parlent pas plus de ces jeunes victimes.

Environ une centaine de personnes étaient présentes lors du rassemblement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’est atroce. Maintenant, les familles essaient d’empêcher leurs ados de sortir à l’extérieur. Est-ce que c’est normal? On ne peut plus accepter ça à Montréal , a déclaré à Radio-Canada l’une des participantes au rassemblement.

Je viens pour dire au haut de la pyramide : vous attendez quoi? Combien faut-il de meurtres? , a regretté une autre.

Montréal connaît en effet une vague de crimes liés aux armes à feu. En 2021, 19 des 37 personnes tuées sont tombées sous des balles dans la métropole, dont deux adolescents, Meriem Boundaoui et Thomas Trudel.

Pour sa part, Jannai Dopwell-Bailey, 16 ans, a lui aussi été victime d’un meurtre en octobre, poignardé dans le quartier Côte-des-Neiges.

Le père de Meriem Bendaoui était d'ailleurs présent lors du rassemblement. Il a pris la parole, déplorant que les rues de Montréal ne soient plus sécuritaires.

Les personnes présentes lors du rassemblement ont demandé un meilleur contrôle des armes à feu. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Amir Benayad, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires, est la première personne à mourir d’homicide en Montréal en 2022.

Selon les informations de Radio-Canada, sa mort pourrait découler d'un conflit entre jeunes d'une même école secondaire. Il se serait fait tirer dessus à bout portant.

Deux jours plus tard, samedi soir, un adolescent de 14 ans a pour sa part été blessé par balles dans l’arrondissement Ville-Marie. On ne craint cependant pas pour sa vie, et on ignore pour le moment si cette affaire est accidentelle ou criminelle.