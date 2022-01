Catastrophe sur Merivale : une troisième victime connue

Cette semaine, une explosion et un incendie ont coûté la vie à un employé de cette compagnie qui fabrique des camions-citernes. Cinq autres personnes sont portées disparues et présumées mortes. Les autorités n'ont pas dévoilé qui étaient ces personnes, mais certaines familles ont confirmé l’identité de leur proche disparu.

Danny Beale est la troisième victime connue de cette tragédie. Eastway Tank l'employait comme électricien , soit un terme maison pour ceux qui travaillent sur des circuits électriques à bas voltage des camions, comme le système pneumatique.

Son père, Michael Beale, l’a appris lorsqu’un agent de la police de Deep River est venu cogner chez lui, tard jeudi soir.

Les détails restent flous dans sa mémoire. L’agent n’a pas donné beaucoup d'information, se rappelle Michael Beale, sauf une terrible nouvelle : Il a dit que mon fils est décédé , raconte-t-il en entrevue.

J’étais simplement dévasté, vous savez. Je ne croyais pas ce que je venais d’entendre. C’est le pire cauchemar d’un parent.

Michael Beale parle de son fils comme d’un amoureux de la nature, de la chasse et de la pêche – une passion qu’il lui a transmise. Danny habitait à Ottawa. Il aimait beaucoup son travail, se souvient son père. Il avait une sœur aînée et une sœur jumelle. Elle et lui venaient tout juste de célébrer leurs 30 ans, le 29 novembre dernier.

Michael Beale avec son fils, Danny, lors d'une randonnée au mont Martin, dans le Pontiac. Photo : courtoisie / Michael Beale

Danny et son père ont pu se voir pour la dernière fois il y a une semaine, à l’occasion d’une fin de semaine de pêche sur glace, près de Calabogie. J’ai été assez chanceux pour passer tout le week-end avec lui à pêcher et à s’amuser dans notre camp de chasse. Je me sens béni d’avoir pu être avec lui il y a quelques jours à peine , ajoute Michael.

Samedi, Michael a visité l’installation d’Eastway Tank avec son ami, la jumelle de Danny, sa mère et son nouveau conjoint. Les cinq ont déposé des fleurs et des photos à l’entrée du site. Ils ont aussi pu discuter avec trois amis de Danny qui habitent à Ottawa. Ils avaient tellement de choses gentilles à dire sur lui , se souvient Michael.

Les bons mots sur Danny continuent de pleuvoir, ajoute son père. Il était tellement, tellement un humain gentil, doux, plein de compassion, facile à vivre, drôle. C'était comme un gros nounours attachant. Tout le monde l’aimait.

Ce qui s’est passé là n’aurait jamais dû se passer , conclut Michael.

Plusieurs enquêtes parallèles se poursuivent pour déterminer la cause de l’explosion.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC