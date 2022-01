Vers la création d’un groupe d’achat d'aliments biologiques au Témiscamingue

L'organisme a fait une demande de subvention de 6000 $ auprès du CISSS AT pour pouvoir aller de l'avant.

Les responsables croient pouvoir faire les premières commandes en avril prochain.

Les personnes intéressées pourront acheter des produits biologiques non périssables seulement et passer leurs commandes par Internet.

L'intervenante Karelle Langevin affirme que la demande pour ce projet est bien réelle pas uniquement des femmes, mais aussi des familles qui souhaitent y participer.

On a fait un sondage, et il n'y a pas que les femmes du centre qui ont répondu, mais aussi d'autres habitants du Témiscamingue, donc c'est un projet un peu plus large , dit-elle.

« C'est pour assurer une sécurité alimentaire parce qu'ici, il y a un désert alimentaire dans le biologique et c'est de plus en plus connu que c'est important. » — Une citation de Karelle Langevin

Ce qui va arriver c'est qu'on devrait avoir un site transactionnel sur notre site web ou les femmes pourront choisir leurs produits et les acheter. Aussi il y a un programme avec NousRire, le programme mammouths qu'on peut acheter en plus grandes quantités avec un rabais de 15 % puis distribuer les quantités aux femmes ici. À chaque deux mois, on ira à Rouyn-Noranda acheter le tout puis on amènera ça ici et on distribuera aux femmes qui ont acheté. Si jamais il y a des femmes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer, on ira leur porter le produit , explique Karelle Langevin.

Karelle Langevin souhaite aussi voir une boutique du groupe d'achat NousRire au Témiscamingue.

NousRire est un groupe d’achat d’aliments biologiques et écoresponsables en vrac installé dans 18 villes au Québec.