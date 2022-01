De 15 à 40 cm de neige pour plusieurs régions du sud de l’Ontario

Des avertissements de neige et de tempête hivernale sont en vigueur dimanche pour une vingtaine de régions du sud, du centre et de l'est de l’Ontario.

Selon Environnement Canada, une dépression qui se dirige au sud des Grands Lacs apportera d'importantes accumulations de neige : de 15 à 20 cm dans de nombreux secteurs, et de 25 à 40 cm à certains endroits comme Kingston, l'Est ontarien et le Niagara notamment.

Avec un taux d'accumulation de 2 à 5 cm par heure, la neige pourrait réduire considérablement la visibilité, et de la poudrerie est possible par moments en raison des vents soufflant en rafales à 60 km/h.

Le système est en provenance des États-Unis, du sud vers le nord, précise Peter Kimbell, météorologue pour Environnement Canada. La neige a débuté déjà sur les états de Virginie et ça remonte la côte est vers l’Ontario.

Ce qui est intéressant avec ce système, c’est qu’on n’en a pas vu beaucoup cet hiver encore. On a vu très peu de neige dans plusieurs régions. Les régions plus près des Grands Lacs ont vu des bourrasques de neige, mais il y a beaucoup de régions dans le sud qui n’en ont pas vu, alors voilà la première vraie tempête de neige.

Environnement Canada prévient que ces conditions affecteront probablement l'heure de pointe de façon importante lundi matin.

La neige aura déjà commencé à tomber en soirée et pendant la nuit, note M. Kimbell, et les conditions seront compliquées par le temps froid. Lorsque la neige tombe quand la température est près de zéro c’est plus facile pour les déneigeurs de nettoyer les routes. Mais lundi matin avec les températures froides et des vents du nord qui vont souffler en rafales et causer de la poudrerie en plus, les routes seront assez dangereuses.

De la poudrerie est aussi possible lundi après-midi et en soirée.

Avec des informations de Rozenn Nicolle