Un père antivaccins se cache avec sa fille de 7 ans pour éviter qu’elle soit vaccinée

Michael Gordon Jackson âgé de 52 ans, un antivaccins, a souvent menacé d’arracher la fillette à sa mère pour toujours, selon son ancien ami, Kurt Jedel, un habitant de Carievale.

Il parlait toujours de s'envoler, presque obsédé par cette idée. Il avait toujours l'intention d'emmener la fille , a informé Kurt Jedel.

Il allait conduire jusqu'en Alaska puis prendre un bateau jusqu'en Russie, se teindre les cheveux et ils disparaîtraient. Si ça ne marchait pas, il disait qu'il irait dans le bush et vivrait hors réseau.

Après plusieurs semaines à attendre, la police a finalement ouvert une enquête et lancé un appel au public.

Alors que plusieurs personnes reprochent aux autorités de n’avoir pas lancé d'alerte Amber et d’avoir observé une lenteur à demander l’aide du public, la police répond qu’elle ne pouvait le faire que si la plaignante, en l’occurrence la mère de la fillette, se présentait avec des ordonnances judiciaires ou autres documents pertinents.

Jeudi soir, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rencontré Mariecar Jackson, la mère de la fillette, pour lui faire part de la décision de lancer une enquête.

Un communiqué a été publié samedi demandant au public de collaborer afin de retrouver l’homme et la fillette.

Michael Gordon Jackson est décrit comme un homme de 52 ans, pesant environ 250 livres, aux yeux bleus et aux cheveux brun foncé. Il porte généralement des lunettes. Il ne possède pas de véhicule connu. Il réside dans la région de Carievale, en Saskatchewan, et pourrait avoir des liens avec les communautés de Dilke, Oxbow, Alameda, Regina, en Saskatchewan, et Lamont, en Alberta. Cependant, il peut se trouver dans d'autres communautés , indique le communiqué de la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Kurt Jedel, l’ancien ami de l’homme recherché, explique que leur amitié s’est terminée peu avant sa disparition.

Selon des informations de Canadian Broadcasting Corporation CBC , Michael Jackson, également connu sous les noms de "Mike et Mikey", est aidé financièrement par au moins un associé, avec qui il s’est entretenu récemment.

L’homme connu sous le nom de Greg Schietsel a déclaré qu'il soutient Jackson et qu'il est heureux de l'aider.

Je crois en ce que fait Mike. Il ne fait que protéger son enfant , a déclaré le vendeur de pièces automobiles d'Alameda en Saskatchewan.

Greg Schietsel a toutefois précisé qu'il n'avait aucune idée que Jackson partirait avec la fille.

Plusieurs ordonnances judiciaires, dont la plus récente, rendue le 5 janvier, révoquent tous les droits de garde de Jackson et exigent qu'elle soit rendue à sa mère à Regina.

La semaine dernière, depuis sa cachette, Michael Jackson est apparu à distance sur un talk-show en ligne au cours duquel il a répété un certain nombre de théories réfutées ou non fondées, comme le fait que le vaccin rendrait stérile sa fille et qu’il tente de la protéger contre cette éventualité.

Inquiétudes

En entrevue mardi à Canadian Broadcasting Corporation CBC , la mère de la jeune fille, Mariecar Jackson, une assistante d'éducation à Regina, s’est inquiétée de la situation de sa fillette, a adressé un message émouvant à sa fille et a plaidé pour son retour.

Maman t'aime tellement. Chaque jour, je prie pour qu'un jour tu sois à la maison. Je t'aime tellement , a-t-elle avoué.

Mariecar Jackson a indiqué que ce qui compte pour elle, c’est que sa fille rentre à la maison saine et sauve promettant de mettre de côté la question de la vaccination pour le moment et se concentrer sur le bien-être émotionnel et physique de sa fille.

Dans le village de 200 habitants situé dans le sud-est de la Saskatchewan, les habitants disent craindre chaque jour davantage pour la sécurité physique et émotionnelle de la jeune fille.

Avec les informations de Jason Warick