Baisse des ventes de maisons en Abitibi-Témiscamingue en 2021

C'est beaucoup moins que la moyenne québécoise qui est de 20 %. La Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue parle d'une hausse raisonnable.

La hausse des prix est due à la baisse du nombre de transactions immobilières en raison du peu de maisons sur le marché notamment depuis l'été.

Selon le directeur de la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue, Robert B. Brière, 2021 était un marché avantageux pour les vendeurs.

« L'inventaire est vraiment bas. Pour la deuxième année consécutive, on parle de 40 % de diminution d'inscriptions de maisons sur le marché. » — Une citation de Robert B. Brière

En 2021, on a fini l'année avec 347 maisons à vendre dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. En 2020, on avait terminé l'année avec 611 maisons à vendre. Si on recule un peu plus loin en 2019, il y avait 700 ou 800. Juste 347 maisons à vendre, ça explique le désarroi que les acheteurs peuvent ressentir , dit-il.

Il n’y a pas beaucoup de maisons à vendre et quand il arrive une belle qui est intéressante que le prix est bon, il y a plusieurs acheteurs qui sont là pour cette propriété. Ce n’est pas rare qu’on ait plusieurs offres d’achat sur cette maison , ajoute le directeur.

Des ventes en baisse de 5 %

Selon Robert B. Brière, le peu de maisons sur le marché est dû essentiellement à la pandémie.

Il explique que les ventes ont baissé de 5 % en 2021, avec 1250 transactions contre plus de 1300 en 2020.

Les marchés les plus touchés par cette situation sont Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Amos.

Par contre, La Sarre et le Témiscamingue se sont distinguées avec une courbe beaucoup plus positive.