La tempête de neige qui approche pourrait être la plus grosse de l’hiver

Amoureux de l'hiver, sortez skis, raquettes et planches: la tempête de neige qui commencera dimanche soir pourrait bien être la plus grosse de toute la saison dans la région, selon un météorologue d’Environnement Canada, Peter Kimbell.

Alors que l’avertissement de froid extrême en Outaouais, à Ottawa et dans l’Est ontarien a été levé dimanche matin, un autre avertissement s’apprête à entrer en vigueur : celui de tempête hivernale.

La neige doit commencer à tomber dimanche, après minuit. Des accumulations totales de 20 à 40 centimètres sont prévues d’ici à lundi soir. Il pourrait même tomber jusqu’à 50 centimètres de neige par endroits.

Selon Peter Kimbell, il n’est pas certain que ce sera la plus grosse tempête de tout l’hiver, mais ce sera certainement la plus grosse jusqu’à présent. Pendant décembre, on a seulement eu, je pense, de l’ordre de 35, 40 centimètres de neige. [...] Même pour le mois de janvier, on a seulement enregistré 5 centimètres – donc, pas beaucoup – , mais ça va tout changer demain , commente-t-il.

Les gens qui vont conduire leur voiture lundi devront faire preuve de prudence, ajoute Peter Kimbell : avec de la poudrerie et un temps froid, les conditions seront très, très difficiles sur les routes.

Une école fermée

En raison de la tempête de neige, l’école Montessori de Chelsea sera complètement fermée lundi, dit sa directrice adjointe Isabelle Brochu dans un message envoyé à Radio-Canada.

Avec les informations de Rosalie Sinclair