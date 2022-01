Le maire de Lévis est atteint de la COVID-19

M. Lehouillier, qui est triplement vacciné, ne présente aucun symptôme grave lié au virus.



Le politicien de 68 ans poursuivra ses activités en mode virtuel dans les prochains jours, pendant sa période d’isolement.



J’invite la population à la plus grande prudence, à limiter les contacts et à se faire vacciner le plus rapidement possible. Le variant Omicron demeure particulièrement contagieux et personne n'est à l'abri. Restons prudents et respectons les règles de santé publique , a indiqué le maire par voie de communiqué dimanche matin.



Les personnes avec lesquelles Gilles Lehouillier a pu être en contact au cours des derniers jours ont été informées de l’état du maire et invitées à prendre les mesures appropriées.