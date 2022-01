Le cinéaste québécois Jean-Claude Lord est décédé à l’âge de 78 ans

Le cinéaste Jean-Claude Lord, à qui l'on doit les films Bingo, Parlez-nous d'amour et La grenouille et la baleine, est décédé, a annoncé dimanche sa famille.

Son fils Jean-Sébastien Lord a confirmé la nouvelle dimanche matin sur Facebook.

C’est avec une tristesse infinie que nous vous annonçons qu'à 22 heures 33, le 15 janvier 2022, Jean-Claude Lord s’est éteint à l’âge de 78 ans des suites d’un AVC massif survenu le 30 décembre dernier , écrit-il.

Né à Montréal en 1943, Jean-Claude Lord s’était aussi démarqué au petit écran, ayant coécrit et réalisé des épisodes des populaires séries Diva et Lance et compte.

Plus d'informations à venir.