Les purificateurs d’air, un complément à la filtration de l’air dans une classe

Les élèves des écoles primaires et secondaires du Québec et de l’Ontario devraient être de retour à l’école lundi, à moins que la tempête de neige attendue dans le sud de ces provinces ne retarde cette rentrée d’une journée. Le retour en classe fait craindre à de nombreux parents une recrudescence des éclosions de COVID-19, en pleine vague de contamination Omicron et, au Québec, sans la protection de purificateurs d'air.