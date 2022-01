Trois incendies et un blessé à Ottawa

La soirée s’est terminée dans le quartier Beaconhill-Cyrville. Peu avant minuit, l’occupant d’une résidence de la rue Cadboro a logé un appel au 911 en rapportant une odeur de fumée et un bruit de crépitement dans les murs de la maison.

À l’arrivée des pompiers, des flammes étaient visibles depuis le toit. L’incendie a été maîtrisé une heure après l’appel. Aucune blessure n’est rapportée. Un enquêteur du Service des incendies d'Ottawa a été envoyé sur les lieux.

L'incendie de la rue Cadboro a été maîtirsé une heure après l'appel du résident au 911. Photo : S.B.

Plus tôt dans la journée, vers 14 h 20, une personne a été blessée au visage et aux bras dans un incendie dans sa cuisine, au neuvième étage d’un immeuble de la rue Nepean, au centre-ville. Les flammes ont été maîtrisées une vingtaine de minutes plus tard et trois étages de l'édifice ont été ventilés. L’individu a été pris en charge par le Service paramédic d’Ottawa et un enquêteur d’incendie s’est rendu sur place.

Enfin, vers 15 h, les pompiers ont été dépêchés dans le quartier de Gloucester-Southgate, où une voiture dans le garage d’une résidence était en feu. L’incendie s’est rapidement terminé et les flammes ne se sont pas propagées dans la maison. Personne n’a été blessé.