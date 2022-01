Vents forts et neige se dirigent vers l’Ontario et le Québec

Les résidents de nombreuses régions du Québec et de l’Ontario devront sortir leurs pelles lundi, et les automobilistes devront être très prudents, une forte tempête de neige se dirigeant vers ces deux provinces en provenance des États-Unis.

Les régions de Montréal et de la Vallée du Saint-Laurent, les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais, les Bois-Francs, la Mauricie, la région de Québec et Charlevoix sont visés par un avertissement de tempête hivernale lancé par Environnement Canada.

À Montréal, dans la Vallée du Saint-Laurent, en Outaouais et dans les Bois-Francs, on prévoit que de 15 à 25 centimètres de neige tomberont à partir de lundi matin tôt, et que des vents forts alliés à la neige et à de la poudrerie réduiront la visibilité à presque nulle .

Dans les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Québec et Charlevoix, ce sont plutôt 25 à 35 centimètres de neige qui sont attendus à partir de la nuit prochaine sur ces régions. Des vents pouvant aller jusqu'à 70 kilomètres à l'heure souffleront à compter de lundi matin.

Ces mauvaises conditions météorologiques persisteront jusqu'en soirée, affirme Environnement Canada.

L’Estrie devrait être épargnée par les flocons et les vents forts.

La tempête devrait également toucher le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay et la Côte-Nord, mais de façon un peu plus modérée.

Plus de 15 cm de neige devraient tomber dans les deux premières régions, alors qu’on attend 25 centimètres sur certains secteurs de la Côte-Nord. La neige devrait être accompagnée de poudrerie et diminuer considérablement la visibilité sur les routes.

Province limitrophe du Bas-Saint-Laurent, le Nouveau-Brunswick n'est pour sa part visé par aucune alerte météorologique.

Jusqu’à 50 cm de neige en Ontario

En Ontario, les vents devraient être moins puissants, mais devraient tout de même souffler en rafales et causer de la poudrerie

Les régions qui recevront le plus de neige seront celles d’Ottawa et de Kingston, où les flocons commenceront à tomber ce soir. On y attend une accumulation de 25 à 40 cm d'ici lundi soir, et même jusqu'à 50 centimètres de neige par endroits.

Dans la région de Peterborough, on prévoit près de 25 cm d'ici lundi soir ou la nuit de lundi à mardi, tandis que ce sont plutôt 15 à 20 cm que recevront les régions de Toronto et d’Hamilton.