Fin de l’édition papier du lundi pour trois journaux de Brunswick News

L’entreprise de presse Brunswick News cessera l’impression papier du lundi de trois journaux anglophones hebdomadaires, soit le Telegraph-Journal, le Fredericton Daily Gleaner et le Times & Transcript de Moncton.

Dans une note envoyée aux livreurs de ces journaux obtenue par Canadian Broadcasting Corporation CBC , Brunswick News explique que les ventes du lundi sont plus faibles que les autres jours de la semaine.

Ces changements, effectifs dès le 31 janvier 2022, visent à réduire les coûts d’impression et de distribution de l'entreprise.

Une version en ligne du Telegraph-Journal sera toutefois disponible le lundi. De plus, le journal Bugle-Observer de Woodstock et le journal Miramichi Leader seront désormais gratuits et livrés gratuitement aux intéressés.

L’abandon du format papier pour l’édition du lundi n’est pas inhabituel dans l’industrie de la presse écrite.

En novembre dernier, le quotidien francophone néo-brunswickois L’Acadie Nouvelle annonçait également que son édition papier du lundi ne serait disponible qu’en version numérique à compter de juin 2022.

L’éditeur-directeur général du journal, Francis Sonier, avait alors indiqué que des sondages avaient révélé une tendance à la hausse de l’utilisation des plateformes en ligne.