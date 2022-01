COVID-19 : 58 hospitalisations en Nouvelle-Écosse

Toutes ces personnes reçoivent des soins particuliers dans une unité réservée aux patients atteints du coronavirus.

Dix patients sont traités dans une unité de soins intensifs.

Pour ajouter au fardeau des équipes de soins, 51 personnes admises à l'hôpital pour d'autres problèmes ont reçu un diagnostic positif à leur arrivée. Un autre groupe de 108 patients ont contracté le virus après être entrés à l'hôpital.

La Nouvelle-Écosse signale 627 nouvelles infections samedi.

Le secteur du centre de la province, qui englobe la grande région d’Halifax, a dépisté 339 nouvelles infections de la maladie.

De plus, 113 cas sont signalés dans le secteur de l'est, 93 cas dans le secteur de l’ouest et 82 dans le secteur du nord.

En date du 14 janvier 2021, 83,1 % de la population admissible est pleinement vaccinée contre la COVID-19, et 90,4 % ont reçu au moins une première dose.

Résultats des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR

Des changements sont apportés par la province pour la procédure de suivi des personnes dont le test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR est positif.

Les personnes déclarées positives à la suite du test de dépistage seront avisées par les autorités sanitaires, mais la province n’effectuera plus de suivi.

Ce changement est dû à la recrudescence des infections liées au variant Omicron.

Une technicienne de laboratoire montre l'une des étapes suivies lorsqu'un échantillon est testé pour la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse souhaite en conséquent se concentrer sur les établissements de soins de longue durée, les maisons de retraite, les installations de vie assistée et les refuges.

De plus, les Néo-Écossais doivent maintenant remplir un formulaire en ligne avant de pouvoir effectuer un rendez-vous pour un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .

Ce formulaire sert à recueillir des informations pour identifier les personnes admissibles à des médicaments et à des traitements visant à réduire le risque de maladie grave et d’hospitalisation.