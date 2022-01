Dégât d’eau à l’urgence de St. Mary : les patients invités à se présenter ailleurs

L’espace de six à huit civières est pour le moment touché, de sorte que la population est invitée à se présenter dans un autre hôpital , a indiqué une porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal dans une déclaration.

La porte-parole a précisé que les personnes qui ont un problème de santé mineur devraient plutôt se présenter à des cliniques médicales et dans des pharmacies ou devraient composer le 811 pour obtenir de l'aide.

La sécurité et la santé des usagers présents à l’urgence n’ont toutefois jamais été compromises , a-t-elle précisé.