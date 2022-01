Cinquième vague au Québec : « On a toujours été très proactifs », se défend Guilbault

On a toujours été très proactifs , a soutenu Mme Guilbault lors d'une entrevue enregistrée vendredi pour Les faits d’abord et diffusée le lendemain. Souvent, dans le doute, on va prendre l’option la plus prudente, la plus contraignante, souvent parce qu’on veut protéger les gens.

À date, ça nous a bien servis, parce que notre seul souci, c’est de protéger les gens puis de protéger le réseau , a-t-elle ajouté.

Jusqu’à présent, 12 289 personnes sont décédées de la COVID-19 au Québec, de loin la province la plus endeuillée du pays. Vendredi seulement, on y a enregistré 96 nouveaux décès.

Par ailleurs, les centres hospitaliers sont débordés alors que 3195 patients souffrant de la COVID-19 sont hospitalisés, si bien qu’un nouveau niveau de délestage a été créé pour répondre aux besoins et semble d'ores et déjà insuffisant.

Le point de rupture survient au moment où ne peut plus donner les soins qu’on devrait donner , a expliqué le Dr Denis Soulières, hématologue et oncologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), également au micro de Les faits d’abord samedi. Et je pense qu’effectivement, à cet égard-là, pour plusieurs gens, on a déjà atteint ce niveau dans l’ensemble du réseau, dit-il.

Gestion critiquée

Des représentants des trois partis d’opposition à Québec ont tiré à boulets rouges sur la gestion de la pandémie du gouvernement Legault au cours de la même émission.

Rendus à la cinquième vague, j’aurais aimé voir beaucoup plus de préparation de la part du gouvernement , s’est indigné Monsef Derraji, porte-parole du Parti libéral (PLQ) en matière de santé.

Vincent Marissal et Joël Arseneau, porte-parole en matière de santé de Québec solidaire (QS) et du Parti québécois (PQ) respectivement, abondent dans ce sens.

Le gouvernement l’a échappé , a martelé M. Marissal, qui juge que la campagne d’inoculation des doses de rappel des vaccins contre la COVID-19 est trop lente. Samedi, 31 % des Québécois âgés de cinq ans et plus avaient reçu une dose de rappel.

Il y a une perte d’adhésion, une perte de confiance, parce qu’on a manqué de transparence, puis on n’a pas encore compris qu’il fallait séparer la science et la santé publique du politique , a déclaré M. Arseneau. La confusion règne et c’est bien malheureux pour le Québec.

Le retour en classe prévu lundi inquiète les partis d'opposition à Québec (archives). Photo : Getty Images / FatCamera

Les trois hommes accusent le gouvernement Legault de prendre ses décisions en fonction des sondages et de miner le processus démocratique, notamment par le biais du maintien de l’état d’urgence sanitaire, qui limite les débats.

Ils ont aussi critiqué le déploiement chaotique des tests rapides, de même que la volonté du gouvernement d’imposer une contribution santé aux personnes non vaccinées, un truc mal ficelé, qui ne tenait pas la route , selon M. Marissal, et une distraction , selon M. Arseneau. L’annonce a été largement dénoncée par des professionnels de la santé et par des experts en éthique.

On ne sait pas exactement ce que le gouvernement cherche à faire, qui il vise exactement, et est-ce qu’il va épargner les gens qui sont les plus vulnérables également , a ajouté M. Arseneau. Il y a tellement de détails à régler!

L’opposition s’interroge enfin sur l'incidence du retour en classe prévu lundi au Québec et déjà sévèrement critiqué par des syndicats.

Notre prétention, c’est que ce qu’il y a de mieux pour nos jeunes enfants […], c’est d’aller à l’école malgré les risques que ça comporte , a soutenu Mme Guilbault en entrevue.

Tout le monde, surtout les parents, veut le retour des enfants, mais le retour dans quelles conditions? s’est cependant demandé M. Derraji. Je pense que le gouvernement avait le temps nécessaire pour rectifier le tir par rapport aux écoles , a-t-il ajouté, faisant allusion à la mauvaise qualité de l’air dans les classes, que le gouvernement tarde à corriger.

Moi, je veux bien que les enfants retournent à l’école, mais pas au détriment de la santé du personnel enseignant et du personnel de soutien , a ajouté M. Marissal. Alors, pourquoi ne pas fournir les [masques] N95?

Ces masques sont réclamés par plusieurs organisations mais ne seraient pas plus efficaces que les masques médicaux, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).