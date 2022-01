Collecte de fonds au profit de refuges pour animaux grâce au défi Betty White

Il s’agit de Just Us Dogs PetCare à Regina et D'Lish by Tish Cafe à Saskatoon.

Le défi exhorte les gens à faire un don de 5 $ lundi à un refuge pour animaux en l'honneur de la célèbre actrice et comédienne américaine décédée le 31 décembre 2021. Elle aurait eu 100 ans le 17 janvier.

Elle était une grande amoureuse des animaux et a contribué à la conservation de la faune et aux efforts d'éducation sur les animaux.

Son décès a suscité un défi sur les médias sociaux et les gens sont encouragés à faire des dons aux refuges locaux pour animaux.

Des chats à la Regina Cat Rescue, un des refuges de Regina qui bénéficieront de la collecte de fonds organisée dans le cadre du défi Betty White. Photo : Regina Cat Rescue/Erika Gayle Photography

Lundi, Just Us Dogs PetCare affichera sur sa page Facebook des liens de transfert électronique pour trois refuges d'animaux locaux: Prairie Sky Dog Rescue, Bright Eyes Dog Rescue et Regina Cat Rescue.

Le propriétaire de Just Us Dogs PetCare, Daryl Fraess, a déclaré qu'il voulait rendre hommage à Mme White en prenant part à quelque chose qu'elle a inspiré et dont elle serait fière.

Nous voulions être sûrs que lorsqu'elle sera assise sur le pont arc-en-ciel avec ses amis, tous ses amis les animaux, elle nous regardera d'en haut en se disant : "J'ai bien fait […] et j'ai convaincu d'autres personnes que c'est quelque chose que nous devons faire" , a-t-il déclaré.

L,entreprise D'Lish by Tish Cafe à Saskatoon, quant à elle, vend des biscuits au sucre en forme d'os du 12 au 17 janvier, et l'ensemble des recettes seront partagées entre les refuges SCAT Street Cat Rescue et New Hope Dog Rescue.

Avec un peu de chance, le 17 janvier, nous aurons un gros don à remettre à ces gens , a déclaré Brittlyn Wintringham, une employée du café.

Avec les informations de Jessie Anton et Blue Sky