Il s'agit d'une initiative d'avant-garde selon la Coopérative de travailleurs d'Ambulance de l'Estrie, qui a mené ce projet à terme en collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Le chef d'équipe des ambulanciers en soins avancés, Nicolas Taschereau, explique que les techniciens interviennent dans plusieurs contextes et permettent une prise en charge beaucoup plus pointue et autonome de conditions cliniques urgentes .

En Estrie, la Coopérative compte 5 ambulanciers en soins avancés sur 174 employés. Ces travailleurs bénéficient d'une formation supplémentaire de deux ans en soins préhospitaliers d'urgence avancés, notamment offerte à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.

Une intervention complémentaire

Sur le terrain, ces ambulanciers se déplacent dans un véhicule différent, dédié aux interventions rapides. Ils vont souvent intervenir conjointement avec les équipes. Si la situation est suffisamment urgente ou critique, les paramédics en soins avancés vont se présenter sur les lieux d'emblée ou à la demande des paramédics sur place , décrit Nicolas Taschereau.

En suivant des protocoles établis avec une équipe médicale, ils peuvent notamment offrir des médicaments par intraveineuse et prodiguer des soins cardiorespiratoires plus poussés. Ils ont aussi accès à un support médical téléphonique pour élargir encore davantage leur champ d'action lorsque la situation le requiert.

Par ailleurs, leurs compétences peuvent aussi être mises à profit lors du transfert de patients entre deux établissements.

« Dans certaines conditions, le paramédic en soins avancés peut remplacer l'infirmière qui monterait normalement à bord de l'ambulance. » — Une citation de Nicolas Taschereau, chef d'équipe des ambulanciers en soins avancés

Les ambulanciers en soins avancés peuvent aussi intervenir pour référer des cas moins urgents vers d'autres services de premières lignes disponibles dans la région. Ça se fait en collaboration avec des infirmières qui sont dans une centrale téléphonique et il y a une coévaluation qui est effectuée , décrit Nicolas Taschereau.

Déployés lors de la fermeture de l'urgence de Coaticook

Selon Nicolas Taschereau, c'est la fermeture de l'urgence de Coaticook qui a accéléré le déploiement de ce service dans la région. On a été en mesure de déployer le service rapidement quand le besoin s'est fait sentir et l'expérience de Coaticook a permis de confirmer la pertinence du déploiement de soins avancés à l'ensemble de la région , souligne-t-il.

Le service est offert sur le même horaire que les infirmières qui appuient l'équipe entre 8 h et 19 15, mais il pourrait être appelé à s'étendre le soir et la nuit éventuellement.

Environ cinq ambulanciers supplémentaires pourraient s'ajouter à l'équipe au cours de la prochaine année, mais Nicolas Taschereau estime que ce nombre pourrait bientôt être encore plus grand.

On anticipe qu'avec le déploiement, ça intéressera davantage de paramédics à aller s'impliquer parce que c'est une formation qui est assez exigeante. On est confiant pour la relève dans l'équipe , conclut-il.

Avec les informations de Magali Paquette