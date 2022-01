Le Shawiniganais Elliott Mondou sera de l’équipe masculine de hockey aux JO de Pékin

C’est sûr que j’étais content, j’étais fier de représenter le pays [...] Je suis heureux de travailler avec des entraîneurs et des joueurs de haut niveau, ça fait que c’est de la fierté , a-t-il réagi quand le poste d’entraîneur vidéo lui a été proposé.

Les dirigeants de Hockey Canada ont fait l'annonce vendredi de l’équipe de direction et du personnel de soutien qui seront dépêchés aux Jeux olympiques, qui commencent le 4 février à Pékin. Claude Julien sera notamment l'entraîneur-chef de l'équipe de hockey masculin du Canada.

Elliott Mondou sera aux premières loges de la préparation des joueurs sur la glace. Il évaluera les équipes adverses et offrira des conseils aux entraîneurs et aux joueurs pour améliorer leur performance au jeu. Il collectera aussi des séquences vidéo pour ensuite les soumettre aux membres de l’équipe dans le but de mieux positionner les joueurs durant les compétitions.

Comment joue-t-on en zone défensive ou en zone neutre? Qu’est-ce que l’autre équipe fait versus ce que nous pouvons faire pour nous ajuster pour que ça marche? , donne-t-il en exemple.

Elliott Mondou, 21 ans, s’est joint aux Cataractes lors de la saison 2016-2017 à titre d’entraîneur vidéo. Il a aussi été aux côtés du Titan d’Acadie-Bathurst lors de la victoire de la coupe Memorial en 2018.

Il a décroché un poste à Hockey Canada à Calgary l’été dernier, où il est maintenant basé à temps plein.