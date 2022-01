Les patinoires extérieures de la Gaspésie dans l’œil d'un documentariste

C'est un film qui part de l'idée de s'attarder à l'esprit de communauté, au sentiment d'appartenance, à l'identité québécoise à travers les patinoires extérieures , explique-t-il.

Le réalisateur a recueilli des témoignages au fil des rencontres sur les patinoires de la Gaspésie, dans les ruelles de Montréal ou encore, dans la communauté innue de Pessamit, sur la Côte-Nord.

Je me pointais dans le village, je me pointais au p'tit bar, je me pointais à la patinoire, dans la cabane à patins. On se met à parler et là, on le voit, ceux qui ont ça à coeur, ils ont envie de le partager et ça se dessine comme ça , explique-t-il.

À Sainte-Anne-des-Monts, le documentariste a rencontré Sylvain Gaumond, qui en est à sa septième année à faire l'entretien des deux patinoires extérieures de la municipalité.

Sylvain Gaumond fait l'entretien des deux patinoires en extérieur de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada

C’est un travail qu'il apprécie et qu'il trouve valorisant.

C'est valorisant et c'est le fun à voir. L'hiver est moins long, puis en plus, avec les enfants, c'est pas mal tout le temps du plaisir. Eux autres, ils ne se cassent pas la tête là, ils s'amusent avec la puck pis y'ont pas de trouble , raconte-t-il.

Ce sont les artisans des patinoires extérieures comme Sylvain Gaumond qui sont au cœur du documentaire Les joueurs d'hiver.

Le réalisateur et scénariste Guillaume Duval Photo : Radio-Canada

La démarche du réalisateur a d'ailleurs quelque peu surpris Sylvain Gaumond.

Ben les gars sont arrivés comme du monde qui vient faire une virée à la patinoire le soir. Ils m'ont demandé ça tout bonnement, s'ils pouvaient nous suivre et voir comment nous autres on se débrouille pis, comment est-ce qu'on fabrique ça, des patinoires , raconte-t-il.

Guillaume Duval s'intéresse également à l'esprit de communauté que créent les patinoires extérieures ainsi qu'à leur place dans le paysage québécois.

Tournage du documentaire Les joueurs d'hiver, de Guillaume Duval Photo : Radio-Canada

Le décor autour des patinoires influence beaucoup leur personnalité en tant que telle puis la façon dont les gens vont s'approprier ces lieux-là , indique-t-il.

Le tournage se poursuit en Gaspésie pour Guillaume Duval et son équipe dans les prochains mois. La sortie du documentaire est prévue pour l'hiver 2023.

D'après un reportage de Laurie Dufresne et Marguerite Morin