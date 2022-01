Des Yukonnais entendent un grondement du volcan sous-marin des îles Tonga

Ils ont entendu des détonations et les murs de leurs maisons ont même été secoués, alors que les îles Tonga se trouvent à plus de 9000 km du Yukon.

Le Service météorologique national des États-Unis a également confirmé que des bruits retentissants ont été entendus en Alaska.

On a entendu un petit grondement et on pensait qu’il y avait un animal sur notre terrasse , explique Georgina Widney, qui a été réveillée entre 5 h et 6 h 30 et qui habite dans la vallée Ibex, à une cinquantaine de kilomètres de Whitehorse, la capitale du Yukon, en direction de Haines Junction.

Une fois dehors, Mme Widney et son conjoint ont eu l’impression, comme leurs voisins, que le bruit venait du ciel : Il est devenu très fort , a-elle dit en le comparant à celui d’un gros camion qui circule.

D'après elle, le grondement a duré environ une heure.

Le bruit a également été entendu par des résidents de Whitehorse. Je dormais, explique Elise Maltin, lorsque je me suis rendu compte que j’entendais quelque chose . Elle souligne que le bruit ressemblait à celui d'un avion à réaction lors de son décollage ou même à celui d’un tremblement de terre.

Par ailleurs, un avis de tsunami est en vigueur pour les côtes de la Colombie-Britannique, mais les habitants n’ont pas besoin d’évacuer les lieux.

Un avis de tsunami a aussi été lancé en Alaska.

D'après les informations de Luke Carroll