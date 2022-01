Le bornage des villages de pêche est terminé sur la baie des Ha! Ha!

Le bornage est terminé autant sur le site de l’Anse-à-Benjamin que sur celui de Grande-Baie. Des piquets de bois délimitent les rues et les emplacements des cabanes.

Le déneigement devrait pouvoir se faire dans quelques jours tout au plus.

Le directeur général de Contact-Nature, Marc-André Galbrand, explique que la glace atteint en moyenne 10 pouces et demi à l’Anse-à-Benjamin.

Puisqu’il y a encore 36 mesures sur les 120 qui sont en bas de 10 pouces, donc on comprend que 10 pouces et demi, c’est la moyenne, on va attendre encore quelques jours pour que le froid fasse effet pour s’assurer que ce soit totalement sécuritaire pour les tracteurs.

Il ajoute que l’épaisseur de la glace sera de nouveau mesurée lundi et mardi, puis jeudi et vendredi.

« On se croise les doigts qu’avec les grands froids on va pouvoir avoir un embarquement la fin de semaine prochaine. » — Une citation de Marc-André Galbrand, directeur général Contact-Nature

La glace doit atteindre 12 pouces pour permettre l’embarquement des cabanes à pêche.

Marc-André Galbrand mentionne que, depuis quelques années, l'eau tend à geler plus tard que dans le passé.

Il y a comme une inertie de l’eau, donc l’eau a accumulé de la chaleur [pendant l’automne] donc ça prend beaucoup de temps avant que l’eau se refroidisse pour permettre que la glace épaississe rapidement. C’est un nouveau phénomène qu’on voit , dit-il.

La saison de la pêche au poisson de fond a commencé le 8 janvier. Elle prendra fin le 6 mars.