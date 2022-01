Jeux olympiques 2022 : le gérant d’équipement du Drakkar troquera Baie-Comeau pour Pékin

Cela fait 36 ans que Brian St-Louis œuvre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ ), dont 25 ans avec le Drakkar de Baie-Comeau.

« Au début, je m’étais dit que j’allais rester trois ans, mais finalement, ça fait 25 ans et je suis prêt pour un autre 25 ans! » — Une citation de Brian St-Louis, gérant d'équipement du Drakkar

Il a entamé sa carrière en 1986 avec l’équipe des Olympiques de Hull et, en 1997, après la Coupe Memorial à Gatineau, il a obtenu le poste à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le travail de gérant d'équipement ne se limite pas seulement à l'organisation du vestiaire des joueurs, mais bien à tous les petits détails qui les entourent.

C’est de la logistique. Notre premier mandat est de faire en sorte que les joueurs ont juste à se concentrer à jouer au hockey. Ils n’ont pas besoin de s’inquiéter qu’ils ont des bâtons en inventaire, que leurs patins sont aiguisés, que leur équipement est en bonne condition et qu’il n’y a rien à réparer , explique Brian St-Louis.

Ce n'est qu'un peu après Noël que le poste de gérant d'équipement aux Jeux olympiques lui a été proposé.

J’ai accepté tout de suite. Je suis vraiment heureux et très excité de ce qui s'en vient pour moi , lance-t-il.

M. St-Louis se réjouit également de pouvoir venir en aide aux meilleurs athlètes du Canada.

« Point de vue carrière, c’est le summum. À part gagner une coupe Stanley, je pense que participer avec l’équipe nationale aux Olympiques sur la plus grande scène sportive au monde, on ne peut pas demander plus au niveau professionnel. » — Une citation de Brian St-Louis, gérant d'équipement du Drakkar

Durant son absence, Claude Thibault remplira les fonctions de Brian St-Louis auprès des joueurs. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

C’est le même travail qu’on fait, mais à un autre niveau, sur une plus grande scène. C’est l’équipe nationale, les joueurs, c’est des pros. Ce n’est pas des gars d’âge junior, donc on doit avoir une approche différente avec eux parce que c’est des hommes entre 20 et 30 ans , soutient-il.

Les Jeux olympiques débutent le 4 février prochain, mais M. St-Louis quittera Baie-Comeau vers la Suisse dès la semaine prochaine pour compléter un camp préolympique afin de bâtir une complicité avec les joueurs.

Le 2 février, il quittera finalement la Suisse pour Pékin.

Avec les informations de Camille Lacroix