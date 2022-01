Des sacs d’activités pour faciliter les courses avec un enfant à besoins particuliers

Les sacs contiennent des livres, des objets tactiles et autres jouets sensoriels colorés afin d’aider les enfants autistes par exemple à focaliser leur attention et à rester calmes.

Pour mettre en place ce programme, le centre commercial s’est associé avec deux organismes de charité locaux.

C’est une initiative très importante , affirme Jana Hands, présidente-directrice générale de Variety, the Children's Charity of Alberta, un organisme qui soutient les enfants vivant avec des handicaps et des besoins particuliers.

Les enfants avec ces handicaps peuvent avoir de la difficulté à faire le tri parmi tous les stimulus externes, donc avoir des outils qui les accompagnent lorsqu’ils sortent en public est important pour les aider à s’ajuster ou les aider avant que la situation ne dégénère.

Nous savons qu’il y a des familles qui ont besoin d’un traitement spécial et nous sommes fiers d’avoir ce service ici , souligne Alexandra Velosa, responsable marketing pour le Southcentre Mall.

Elle explique que les parents peuvent venir chercher un sac au bureau du service à la clientèle du centre. Les sacs sont gratuits et doivent être rapportés une fois les courses terminées.

Après chaque utilisation, les sacs et leurs contenus sont désinfectés.

Les sacs sont remplis notamment d'objets sensoriels colorés. Photo : CBC / Dan McGarvey

Nous sommes tellement excités que ce soit lancé et que les familles puissent venir et qu’elles aient les bons outils , dit Catherine Del Rosario du Calgary Wildrose Lions Club.

Nous voulons nous assurer que les enfants ont la même expérience que les autres, ajoute-t-elle. Ils ont tendance à éviter les endroits publics. Avoir ces outils ici, cela va simplement agrandir leur monde.

Selon Catherine Del Rosario, ce programme envoie également un message aux parents, c’est une façon de leur dire qu’ils sont soutenus.